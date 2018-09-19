台南》黃偉哲力挺林士傑爭取第3所市立醫院

民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）力挺該黨市議員參選人林士傑（右），將為南區、安平區及南關線居民，爭取設立第3所市立醫院。（洪榮志攝）

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民進黨台南市南區、安平區議員參選人林士傑19日在南區喜樹萬皇宮舉行「為南台南爭取區域醫院」記者會，民進黨台南市長參選人黃偉哲也到場力挺，並承諾將為南區、安平區及南關線等28萬居民，爭取設立第3所市立醫院。

林士傑指出，台南市區域醫療資源長期不公平，安南區有安南醫院，東區有市立醫院，北區有成大醫院，中西區也有署立台南醫院及郭綜合醫院，但南台南包括南區、安平區、歸仁、關廟和龍崎總計28萬人口的大區域，竟然沒有任何1間「一般級」以上的「區域醫院」，市府應儘速著手規劃解決區域醫療失衡的現象。

林士傑還說，安平區以觀光聞名，每到國定假日無論在地居民或是觀光客都飽受塞車之苦；至於醫療資源分配不平均，更讓居民與觀光客都得承擔失去黃金救援時間的醫療風險，這對於以觀光發展為重的安平區極為不利，更影響社區長照的落實。

林士傑認為，新設立的地區醫院，應落腳在台86線沿線，讓市民能透過東西向快速道路，儘速趕往醫院急救，對南區、安平區的居民更是一大福祉，也希望市府能參考安南醫院政府BOT案的模式，結合醫學教學機構共同經營，提供更完備的地方醫療與公共衛生服務。

黃偉哲指出，市民的醫療權益是他非常重視的環節，未來要推動台南成為「高齡友善城市」，各地的區域醫院建置也將優先納入市政規畫；南台南地區確實有設立區域型醫院的需求，市民應有平等接受醫療的權利，他將優先考量在此設立第3所市立醫院，會妥善規畫回應市民的需求。

(中時 )

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