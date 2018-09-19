專家實測 iOS 12更新後會怎樣？果粉喊：誇張

2018年09月19日 10:46 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

蘋果18日推出iOS 12正式版本。（圖/新華社）

蘋果推出iOS 12正式版本，不過由於有國外科技網站提醒，有些舊型iPhone不適合升級，讓部分果粉望之卻步。到底升級新版本是否會造成任何災情？3C部落客《蘋果仁》公開網友心得回報，大多數果粉都給予正面回饋，甚至有人說升級到iOS 12後「順到誇張」，而且「Siri變超好聽」。

根據蘋果仁統整網友心得，分別列出正面與負面回饋：

【iOS 12 正面回饋】

「我是 iPhone 6 升級，很順」

「 iPhone 6s Plus 更新後速度變很快」

「目前已更新iX. i8. iPad air2 都正常！速度明顯加快」

「Siri聲音變得超好聽 害我一直跟她聊天」

「iPhone 7 Plus 已更新，超順」

「iPhone X 速度變快很多，關閉程式可以直接向上滑」

「iPhone 8 Plus 速度提升了 電池用量也清楚了很棒！」

「相機啟動速度變快很多」

「iPhone 6S 更新後順得有點誇張」

「強烈建議舊機型更新！」

【iOS 12 負面回饋】

「測距儀很不準」

「LINE 內建的遊戲無法玩」（LINE 先前有公告，內建遊戲暫不支援 iOS 12）

「CarPlay 還是沒看到支援 Google Maps」

「iPhone 7 Plus 更新後怎麼覺得還好，沒耗電但並無感覺特別快」

「6S更新後電池健康度GG了，更新前還都正常」

「稍耗電」（此評論約兩三則）

蘋果仁總結社團與其他地方的網友討論後認為，iOS 12比起iOS 11的評價好很多，基本上全機型iPhone都強烈建議更新，更新後包括 App啟動速度、相機開啟速度等都快上很多，即使是較舊的iPhone 6 等機型也沒有問題，大家常用的Facebook、LINE、Google 地圖等都沒有出現狀況。蘋果仁說，總而言之，建議大家可以前往更新！

(中時電子報)