繼派5架F-22戰機後 川普有意在波蘭「永久駐軍」

美軍於八月份、派出5架F-22戰機進駐波蘭。（圖/美軍DVIDS系統）

友善列印
中時電子報

據美國軍事時報（Military Times）報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）近日出訪美國華府（Washington D.C.）、並和川普（Donald Trump）於白宮（White House）召開聯合記者會，在回答媒體提問時、當被問到未來如何與波蘭進一步軍事合作時，川普透露、美國有意在波蘭設立基地並永久駐軍，協助東歐盟邦抵禦俄羅斯的威脅。這也是繼8月份、美國空軍（US Air force）派出5架F-22戰機（F-22 Raptors）赴波蘭後，該國再次成為歐洲戰略焦點。

「時間短卻印象深刻」 美A片女星回憶與川普風流事
為人類踏出「一小步」 阿姆斯壯登月任務登大銀幕

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego - F-22 nad Warszawa część lotnicza 15-08-2018

川普認為，美國與波蘭當前的關係非常良好，「我們願意選擇波蘭、只要他們也有意願，未來一切細節都能詳談。」但真正讓川普感興趣的，其實是波蘭提供的經濟支援，川普向媒體表示，波蘭總統承諾、願提供至少20億美元（約614.3億台幣）經費來維持這個基地運作；可國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）就沒這麼樂觀，他認為、與波蘭合作仍存在太多變因，當前美軍無法做出任何決定或承諾。

美國總統川普（圖右）與遠道而來的波蘭總統杜達（圖左）召開聯合記者會。（圖/美聯社）

事實上，這並非第一次美國與波蘭商議設置駐軍和共用軍事基地，小布希（George W. Bush）主政時期、就曾商議在波蘭派駐部隊和設置防空飛彈系統，但最終此案無疾而終。但從俄羅斯於2014年入侵克里米亞（Crimea）開始，透過北約（NATO）框架、美國也逐步強化在東南歐區域的防備能力，多次與波蘭、保加利亞、立陶宛等國進行聯合軍事演習。

繼F-22赴波蘭後，美軍有可能入駐波蘭嗎？（圖/美軍DVIDS系統）

現階段駐歐美軍（EUCOM）大本營位於德國，常駐兵力約為3.3萬人，為應付愈來愈多的演習和威脅，五角大廈（the Pentagon）於上週宣布，將增調約1,500名陸軍官兵赴歐洲。至於川普和美軍是否真會駐軍波蘭、而波蘭當地民眾怎麼看，勢必也將成為未來歐洲戰略分佈的一大關鍵。

(中時電子報)

文章來源：‘Fort Trump’: US considers permanent base in Poland

更多精彩新聞請見軍事頻道！
美空軍部長：建立太空軍將增加13… 解決航母殲-15艦載機問題 陸覓飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。