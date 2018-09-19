繼派5架F-22戰機後 川普有意在波蘭「永久駐軍」

2018年09月19日 10:46 中時電子報 李靖棠

據美國軍事時報（Military Times）報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）近日出訪美國華府（Washington D.C.）、並和川普（Donald Trump）於白宮（White House）召開聯合記者會，在回答媒體提問時、當被問到未來如何與波蘭進一步軍事合作時，川普透露、美國有意在波蘭設立基地並永久駐軍，協助東歐盟邦抵禦俄羅斯的威脅。這也是繼8月份、美國空軍（US Air force）派出5架F-22戰機（F-22 Raptors）赴波蘭後，該國再次成為歐洲戰略焦點。

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego - F-22 nad Warszawa część lotnicza 15-08-2018

川普認為，美國與波蘭當前的關係非常良好，「我們願意選擇波蘭、只要他們也有意願，未來一切細節都能詳談。」但真正讓川普感興趣的，其實是波蘭提供的經濟支援，川普向媒體表示，波蘭總統承諾、願提供至少20億美元（約614.3億台幣）經費來維持這個基地運作；可國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）就沒這麼樂觀，他認為、與波蘭合作仍存在太多變因，當前美軍無法做出任何決定或承諾。

美國總統川普（圖右）與遠道而來的波蘭總統杜達（圖左）召開聯合記者會。（圖/美聯社）

事實上，這並非第一次美國與波蘭商議設置駐軍和共用軍事基地，小布希（George W. Bush）主政時期、就曾商議在波蘭派駐部隊和設置防空飛彈系統，但最終此案無疾而終。但從俄羅斯於2014年入侵克里米亞（Crimea）開始，透過北約（NATO）框架、美國也逐步強化在東南歐區域的防備能力，多次與波蘭、保加利亞、立陶宛等國進行聯合軍事演習。

繼F-22赴波蘭後，美軍有可能入駐波蘭嗎？（圖/美軍DVIDS系統）

現階段駐歐美軍（EUCOM）大本營位於德國，常駐兵力約為3.3萬人，為應付愈來愈多的演習和威脅，五角大廈（the Pentagon）於上週宣布，將增調約1,500名陸軍官兵赴歐洲。至於川普和美軍是否真會駐軍波蘭、而波蘭當地民眾怎麼看，勢必也將成為未來歐洲戰略分佈的一大關鍵。

(中時電子報)