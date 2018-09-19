藍委去總統府踢館碰釘子 出現的是柯建銘

2018年09月19日 10:46 中時 周毓翔

國民黨立院黨團10名立委繼踢館促轉會後，今再度前往總統府踢館，不過今天卻碰釘子。總統府派出第一局局長前往接見，藍委不滿堅持要等總統、副總統或秘書長出面，結果等到最後出現的竟是民進黨團總召柯建銘與幹事長李俊俋，讓藍委氣憤離席，批評這樣就坐實了果然這些綠委就是促轉會口中的「側翼」。

國民黨團總召江啟臣表示，昨天就有發公文要來總統府拜會，總統府卻指派第一局局長來接見，「想要輕率接見我們」，結果等待的結果竟是柯建銘出面接見，江啟臣痛批，「成何體統，居然由柯總召出面，立法院是總統府側翼嗎，這不就坐實了民進黨立委就是促轉會跟總統府側翼？兩位都還是司法法制委員會委員，這還是個案嗎？根本系統性的崩解了！」

江啟臣表示，促轉會9名委員，至少6位坦承自己是由總統府當時的副秘書長姚人多及劉建忻推薦，代表這些人事案與總統府有十足的關係，又根據《促轉條例》，促轉委員應該是行政院長任命，立法院同意，結果攤開都是總統府的手，他不相信這是副秘書長的意思，一定是跟總統有直接關係。

江啟臣批評，張天欽事件後，民進黨政府企圖以個案為由，「講肖話」，草率切割，還義正嚴辭講說要繼續促轉會，殊不知這樣的已經是完全不正義。國民黨團書記長曾銘宗也表示，應該追究這事件的政治責任，這已經是系統性的問題，促轉會應該要廢除。

(中時 )