翻開林子揚昔學歷 網友：「管媽女婿耶 過份嗎？」

政大國發所博士班的林子揚(右者，管碧玲女婿)。(圖／取自謝維州臉書)

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中時電子報
/綜合報導

駐泰代表童振源機要秘書林子揚18日被爆是民進黨立委管碧玲女婿，月薪高達15萬，雖童振源反駁，但又遭爆「林女婿」在政大的預測市場研究中心的所有研究員中，是唯一不是博士也不是大學教授學經歷，且據推測，「林女婿」當時薪水最多約6萬，去泰國薪水本俸跳成13萬，網友說，「管媽女婿耶，13萬過份嗎？」。

近日綠委管碧玲女婿林子揚，遭爆料未經外交特考，月薪就高達15萬，雖童振源反駁，但總統府前副秘書長羅智強表示，林的薪水「機要秘書基本薪俸就高達3204美元，加給1200美元，每月固定薪資就高達13萬6千元，再加上各項補助、年終獎金，林子揚的實質月收入早就超過15萬元」。

網友在PTT發文指出，管碧玲女婿林子揚，昔日在政大預測市場研究中心當研究員，該中心執行長是洪耀南，中心主任是林童振源，林子揚也是童的首席門生，林的學經歷是所有研究員當中唯一不是博士也不是大學教授背景的，只有政大博士生學歷，且依林子揚學經歷在該中心薪水最多6萬元，去泰國之後薪水本俸馬上跳到13萬元，該網友大呼，「厲害啦，我的DPP」。

網友紛紛批評，「拜託，管媽女婿耶，13萬，過份嗎？」、「管碧玲還有單身女兒嗎?我先報名」、「富貴靠人幫啊！」、「台灣價值，懂？」、「老婆真的要娶對」、「厲害了我的黨」、「有DPP黨證，有好爸媽真好」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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