潑漆哥出續集又掛喪家白燈籠 不二家蛋黃酥：一定告

2018年09月19日 10:54 中時 吳敏菁

彰化名店不二家蛋黃酥19日又被擺掛2對喪事用白燈籠。（翻攝臉書）

擺掛白燈籠，彰化警方局投入偵辦。（吳敏菁攝）

彰化名店不二家蛋黃酥14日遭29歲許姓男子潑紅漆，落網後店家息事寧人不提告，許變本加厲，19日凌晨又前往店家吊掛2對喪事用白燈籠，白紙黑字「祝彰化不二家，生意興隆、財源廣進」，還署名「許騰元油漆哥」」，又掀起嘩然，警方也搖頭，要以此出名代價高。

歹戲拖棚！不二家蛋黃酥成了彰化街頭新興景觀，蛋黃酥也為彰化市創下美食知名度，排隊引起交管和交通混亂，有值得改善的地方，但不肖人藉機洩憤犯罪，藉此搭起曝光的舞台，更讓人嫌惡「太沒水準了」。

彰化名店不二家蛋黃酥19日又被擺掛2對喪事用白燈籠。（翻攝臉書）

不二家凌晨又遭惡意擺放喪事掛燈飾，彰化警分局調查透過監視器，發現凌晨零時許，一輛豐田阿提斯開到不二家門口，駕駛從車上取下2對白色燈籠，隨即架設在店門口兩側。

讓人傻眼更是，許男事後在自己臉書張貼畫面，民眾也拍下PO上臉書社群《黑色豪門企業》、《彰化踢爆網》等，臉書留言紛紛不以為然，「是多愛吃啊？」「想要紅的感覺」「似乎是過分了點」。

不二家依然吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

留言也戲謔，大哥再來應該是「孝女白琴之買不到不二家蛋黃酥」、中秋節當天來場「五子哭之為什麼都買不到不二家蛋黃酥」。還有一吐怨言，現在外縣市的 晚上11至12點來排，也不見得能拿到號碼牌，「昨晚從南部回彰化

，接近12點來排，排到7點30沒拿到號碼牌，比我早的也沒拿到。」

排隊的太投入，儘管有人不解總是自願，鬧事的讓人則覺得太扯、太沒水準了，許多人直呼，「蛋黃酥兄醒醒吧！」

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，許嫌留下署名，且經調閱相關監視器，疑似為日前潑漆之許姓男子一人所為，已經傳喚到案，受害店家表示，這次要提起恐嚇告訴，分局已完成受理，許嫌所犯為刑法第305條恐嚇罪嫌，最重可處二年以下有期徒刑，不論是為了出名，還是不滿吃不到，許男必需為自己行為負起刑責。

警方也重申，違法行為一律依法究辦，為避免危害發生，警方除了加強周遭巡邏，並建請店家聘請保全維護安全及排隊民眾購買秩序。

(中時 )