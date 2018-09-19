台北》綠營支持者挺柯 柯P：黨不是絕對因素

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中時

本報今報導，民進黨雖今年選舉不再禮讓台北市長柯文哲，但日前柯競選辦公室辦活動，卻見到有綠營色彩的組織成員現身相挺。媒體今問柯文哲是否民進黨外圍組織有幫忙？柯文哲說，也不用這樣講，但做民調很清楚，自認是民進黨的還是有一半支持他，自認國民黨的也有25％，所以黨不是唯一的決定因素。

柯文哲還說，奇怪，為什麼一定要把你是民進黨或你是國民黨，就是什麼能做什麼不能做，慢慢台灣社會要把這個打破。

不過，針對目前「柯P認同卡」簽署的人少，他則坦言，這本來就是曲高和寡的東西。

至於外界質疑柯文哲公宅政策跳票，考慮加碼銀髮族搭乘計程車的補助是政策買票等，柯文哲先是表示，政策本來就是需要修改，例如目前台灣空屋超過60萬的狀態下，甚至連當時民進黨政府都說要蓋20萬戶公宅，那這戰略聽起來就很奇怪，「那你那麼多空屋要幹什麼？」

柯文哲說，房子是用來住不是用來炒的，現在還有包租代管，只是，目前這項政策也只有400多戶，表示說這個政策也是有問題。

老人政策部分，柯文哲則表示，活動活動要活就要動，要先增加老人能夠出來活動、移動能力增加，因為統計數字很清楚，北歐國家像芬蘭，過世前平均臥床2個禮拜，可是台灣大概7年，平均過世前7年就不太離開家門，在家裡待越久身體狀況越差，所以政策設計時要有引導作用，這些都是該做就做。

柯文哲重申，該去拜訪誰、該推什麼樣的政策，如果這就叫買票，難道選前半年就開始打坐什麼都不要做？他這次也是在測試一項奇怪的選舉方式，就是每天做市政，心中不要去想什麼選舉，該做就做。

(中時 )

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