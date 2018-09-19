嘉義 》黃敏惠「皇后」入戲 「磁吸」青年投票

2018年09月19日 11:53 中時 廖素慧

黃敏惠憶及已故詩人余光中在餐盤作詩贈予小為師傅。（廖素慧攝）

小為師傅入戲，特地操辦豐盛的宮廷宴。（廖素慧攝）

小為師傅操辦宮廷宴中的桂花涼糕。（廖素慧攝）

宮廷劇「延禧攻略」襲捲年輕人追劇，嘉義市長參選人黃敏惠投入選戰後，積極搶攻網路族、青年族群的注視度，19日到「這裡」料理工作室開直播，侃侃而談青年創業、就業的政見，但她與柯P有同感，網路的高注目度、高反應度，最重要的是要能轉換成投票力。

最近大陸宮廷戲十分夯，許多年輕人追劇到廢寢忘食，黃敏惠首次換上宮廷裝扮，推出「磁吸攻略」清宮劇，全套清宮皇后裝穿戴上身，拿著手機講電話，場景在日式老房子，她笑說「這是第一次這樣打扮，真的年輕起來了，一整個穿越。」

黃敏惠說，她執政嘉義市長期間推出「舊屋力」活化老房子的計畫，「這裡」料理室加入此計畫搶修老舊日式房子，小為師傅做創意料理，精進廚藝，活化老房子創業、就業得有聲有色，已故詩人余光中曾三度造訪品用文學詩餐。

黃敏惠認為小為師傅是青年返鄉創業的佳範，她推出三育、三業、三「青年333政策」，就是要讓來嘉青年能放心生育、放心就業、放心創業。

小為師傅配合「磁吸攻略」直播，特別操辦一桌「宮廷料理」，有含笑迎貴人、芋香繡球、桔香如意、百花盛開、棗生貴子等貴氣逼人又口頰留香的餐點，讓大家驚呼連連「太入戲了！」。

(中時 )