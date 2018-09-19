嘉縣萬名學生啓動健檢 張花冠勉：念書也要顧健康

2018年09月19日 11:03 中時 呂妍庭

嘉義縣長張花冠腿傷未癒，19日上午到永慶高中關心學生健檢情況。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣新學年學生健康檢查19日從永慶高中起跑。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣新學年學生健康檢查19日從永慶高中起跑，未來2個月內，由慶昇醫院醫療團隊負責的健檢服務，將針對縣內149所學校，國小一、四年級和國高中一年級新生，共1萬103人作全面性健康狀況篩檢，今早嘉義縣長張花冠特地前往關心，鼓勵學生除了念書，也要注意身體健康。

嘉義縣幅員遼闊涵蓋山、海、屯區，又以小型學校居多，學生健檢成本相對都會型縣市原本就來得高，因教育部補助每位學生健檢的經費全國標準一致，造成嘉縣歷年來學生健檢招標案，許多醫療院所都興趣缺缺，縣府教育處體育保健科長黃宏鼎說，嘉縣情況特殊，尤其學生數逐年減少，校數又多，無形中增加許多交通成本，常常上網招標都沒人來標。

慶昇醫院基於社會責任，從去年起不計成本協助嘉縣承辦學生健檢，並在全國評比中獲得好成績，張花冠特別表示感謝與敬佩。慶生醫院副縣長鍾明昌說，為辦好學生健檢工作，院方每天會出動兩組由小兒科、家醫科、檢驗科及牙科專業醫護人員組成的醫療團隊，搭配相關支援人力，派遣專車到校接送學生到92個定點檢查學校受檢，力求把健檢工作做到盡善盡美。

張花冠除感謝健檢團隊的辛勞，也指示教育處責成各校針對歷年來異常率較高的項目，如齲齒、近視等，列為各校健康促進計畫推動重點項目，讓嘉義的孩子更健康。

(中時 )