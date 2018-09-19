MLB》林子偉代跑上陣 洋基逆轉轟力抗紅襪封王

2018年09月19日 11:08 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

守住洋基勝利的救援投手布瑞騰（Zach Britton）（右）賽後與捕手桑契斯(Gary Sanchez)（左）擊掌慶祝。（美聯社）

封王魔術數字來到2的紅襪19日與洋基正面對決，打完前6局紅襪尚以1比0領先，不過7局下洋基尼爾華克(Neil Walker)以3分炮逆轉比數，9局上林子偉雖上場代跑仍無法為紅襪要回領先，終場洋基就以3比2擋住紅襪分區封王。

3局上傑迪馬丁尼茲(J.D. Martinez)在一、二壘有隊友時以高飛犧牲打助球隊先馳得點，紅襪取得1比0領先，紅襪雖隨後的3個半局再無分數進帳，不過洋基在紅襪先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)6局好投壓制下，只擊出2支安打，雖另獲得2次四壞保送，但挨了5次三振，無緣敲開得分大門。

7局下紅襪換投沃克曼(Brandon Workman)，他只抓下1出於數就投出2次四壞保送，紅襪再度換投貝瑞瑟（Ryan Brasier），不料面對首位打者尼爾華克就被揮出3分炮（本季第10轟），洋基以3比1超前比數。

9局上紅襪最後的反攻機會，1出局就攻佔一、三壘，此時洋基決定換投，紅襪也讓林子偉上場代跑一壘跑者，紅襪下一棒打者雖敲出滾地球，但此時洋基守備發生失誤，紅襪追成2比3，林子偉也站上二壘，可惜隨後紅襪擊出雙殺打，終場以1分差落敗。

(中時電子報)