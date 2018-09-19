從空中看花壇 稻浪浮現福德老爺和白沙坑燈排

2018年09月19日 11:30 中時 吳敏菁

花壇鄉公所在永春村進行稻田彩繪，正是最漂亮的時候，稻浪浮現文德宮福德老爺及白沙坑燈排等圖騰。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉公所在永春村進行稻田彩繪，正是最漂亮的時候，稻浪浮現文德宮福德老爺及白沙坑燈排等圖騰。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉公所在永春村進行稻田彩繪，正是最漂亮的時候，稻浪浮現文德宮福德老爺及白沙坑燈排等圖騰。（吳敏菁翻攝）

為了注入新視野，今年8月初花壇鄉公所稻田彩繪種植團隊進行圖案電腦製作，在稻田上十字定位後插秧，至今已50天左右，長出第一節稻莖，稱分蘗期，是最漂亮時候，從空中看下去，綠油油稻浪層次分明地浮現文德宮福德老爺及白沙坑燈排等圖騰，帶來祝福。

花壇鄉公所並在現場搭建臨時高架看台讓鄉親眺望視野更清楚，鄉長李成濟表示，稻田彩繪進入第3年，地點在永春村三D彩繪牆前，種植面積約4分地左右，今年選擇文德宮福德老爺和白沙坑燈排圖騰做為彩繪稻田的圖案，祝福大家平安順遂發大財。

花壇鄉公所指出，稻田彩繪地點選擇了可以居高臨下觀賞的地景，配合3D彩繪牆、三春花海、三春老樹，希望能串聯週邊產業景點，帶動花壇觀光人潮。毗鄰三春花田目前已種植百日草、紫色繡線花和金針花；下個月還將播種台灣罕見的北海道向日葵及台灣種向日葵花海，隨著秋風吹起將搖曳成錦繡大地。

(中時 )