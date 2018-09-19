嘉義》正妹烘培師選鄉代 邱韻潔盼助在地農特產

2018年09月19日 16:17 中時 呂妍庭

已登記參選嘉義縣竹崎鄉第一選區鄉民代表的邱韻潔曾到巴黎藍帶廚藝學校日本分部學西點製作。（邱韻潔提供）

個性正妹邱韻潔（左）原規畫返鄉開烘培工作室創業，因父親邱豐銘（右）鼓勵，已登記參選竹崎鄉第一選區鄉民代表。（呂妍庭攝）

邱韻潔（左二）登記參選竹崎鄉第一選區鄉民代表，全家都十分支持。（呂妍庭攝）

邱韻潔外形甜美，很有自己的想法。（邱韻潔提供）

邱韻潔曾跟法國知名甜點師 Cédric Grolet學做甜點。（邱韻潔提供）

邱韻潔曾跟法國知名甜點師 Cédric Grolet學做甜點。（邱韻潔提供）

邱韻潔外形甜美，很有自己的想法。（邱韻潔提供）

因為愛烘培，還曾經飛到巴黎藍帶廚藝學校日本分校學西點製作，個性正妹邱韻潔原規畫返鄉開烘培工作室創業，因長期參與地方事務的父親鼓勵，加上鄉親勸進，邱韻潔日前登記參選嘉義縣竹崎鄉第一選區鄉民代表，雖然朋友都說政治圈很複雜，邱韻潔卻看到父親因服務鄉親而滿足的一面，笑說如順利當選，對當過櫃姐的她來說，也只是「從一個服務業跳到另一個服務業」，相信自己能做到最好。

32歲的邱韻潔大學主修企業系，輔修傳播管理，在服飾業多年，從小喜歡弄東弄西，大四時愛上西式烘培，3年多前還放下工作，跑到巴黎藍帶廚藝分校學了整整3個月的烘培課程，回國後雖進入企業擔任行銷總監，卻一直沒放棄甜點夢，年底為一圓糕點師傅的創業夢，返鄉開立工作室，一心就想把在地小農種植的農特產融入手作點心，讓消費者吃到竹崎的好物產。

這回登記參選鄉代，非政二代出身的邱韻潔坦言思考許久，最後會決定參加這場「硬仗」，其實是從小看父親邱豐銘參與地方事務，多年父親總是從早忙到晚，看似疲憊，但常常完成一件鄉親請託案，就會露出滿足神情。

邱韻潔說雖然自己不曾參與地方事務，但爸爸為鄉親服務的心她全看在眼裡，加上她在外多年，返鄉後對家鄉有很深的期待，既然家人表態全力支持，她才決定踏入政治圈，也說就她的觀察，鄉民代表在基層服務，不至於太政治，也覺得不會違背當初返鄉初衷。

邱韻潔相信未來服務之餘，還是能做她喜歡的烘培，或許力量還更大，一樣能幫助在地小農，而選情慢慢加溫的她，也說經過這陣子的拜訪請託，已有很深的感觸，「現在說的每一句拜託，都是一分承諾」。

(中時 )