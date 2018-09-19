只派局長接待藍委 總統府：不會故意降低接見層級

2018年09月19日 11:52 中時 崔慈悌 、 姚志平

民進黨團總召柯建銘（左二後）在會後送國民黨立委步出總統府。（姚志平攝）

國民黨立院黨團10名立委今天前往總統府踢館，府派出第一局局長前往接見，藍委不滿接見層級太低而拒絕，總統府發言人林鶴明表示，正副總統因另有行程才派出次長級的第一局局長接見，對委員拜會都很歡迎，也不會故意降低接見層級。

為抗議東廠復辟，國民黨團10名立委前往總統府，統府派出第一局局長前往接見，藍委不滿堅持要等總統、副總統或秘書長出面，結果等到最後出現的竟是民進黨團總召柯建銘與幹事長李俊俋，讓藍委氣憤離席。

藍委費鴻泰表示，府方找一個局長跟我們談，蔡英文總統連一點檢討的意思都沒有，促轉會說自己是東廠，蔡政府和民進黨還打算修國安法，今天有十位立委來，府方卻只是找局長虛應故事，「我不想跟他們談，寧可趕選民服務行程」。

藍委也在府前高喊「廢促轉會」、「揪出張天欽們」，並要蔡英文總統站出來說明白。陳學聖質疑，民進黨是系統性的利用國家機器來摧毀人格，和打擊藍營候選人，絕不能縱容以國家機器干預選舉。最後藍委在高喊「追究政治責任、廢東廠、廢促轉會！」後解散。

對藍委的說法，林鶴明表示，昨天是在下班時間後才收到國民黨團來函，指出今天上午九點半會來拜會，由於總統、副總統和秘書長都有既定行程，因此才會由負責接待外賓的第一局局長接待，另有公共事務室主任張文蘭陪同，總統府對委員拜會一向觀迎也不會故意降低層級。

他說，在了解藍委意見後，府方幕僚曾協調副總統在接見外賓結束後能出面接待，不料幕僚仍在協調中，委員們就因有時間考量先行離開。

至於民進黨團總召柯建銘等人也到總統府，林鶴明說，這是因為黨團昨天聽到國民黨團有發採訪通知，總召表達可協助府方接待，府方認為只要循管道連繫都觀迎，民進黨團也是由一局局長接待，一局局長相當於常務次長層級，符合接待規格。

對促轉會人事，他說，轉型正義的落實是國家在民主鞏固、深化過程中最重要的基礎工程，更是國人所高度期待，對促轉會來說，當下最重要任務就是勉力落實轉型正義工作的推動，才是對負責的作法。

外界質疑促轉會人事有府方介入，他說，依據促轉條例第八條規定，促轉會委員由行政院長同意，政府在作業上是由府院幕僚一起協調徵詢相關人事，但提名權仍在行政院，同意權在立法院。

(中時 )