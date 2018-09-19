汗多少喝水 49歲燙熨工左腎塞滿結石

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，李小姐透過腹部X光片顯示左側腎臟有一個長達7.5公分的「完全性鹿角狀結石」。（馮惠宜攝）

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中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，李小姐透過腹部X光片顯示左側腎臟有一個長達7.5公分的「完全性鹿角狀結石」。（馮惠宜攝）
中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆向李小姐（右）軟式輸尿管鏡碎石術是從尿道放入輸尿管鞘及軟式輸尿管鏡，鎖定結石後再搭配鈥雷射光纖，可以達到粉碎結石的效果。（馮惠宜攝）

49歲李姓洗衣店燙熨女工因廠房熱經常汗流夾背，加上每天喝水不到1500CC，去年開始出現上腹脹氣悶痛，就醫發現是左腎竟然塞爆一個長達7.5公分的鹿角結石，經透過軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射光纖深入腎臟做碎石，陸續分5次手術取出，才把腹中大患取出；醫師指出成人腎結石發生率達10％以上，降低結石平時多補充水份與營養均衡很重要。

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，李小姐一年前因經常腹脹難忍以為是腸胃疾病就醫，透過腹部X光片顯示左側腎臟有一個長達7.5公分的「完全性鹿角狀結石」，集尿系統都被結石塞滿了，考量結石已超過2公分，不適合透過傳統體外震波碎石處理，而採經皮腎造廔取石術，傷口大、恢復時間長又可能出血量更大，最後採近式的軟輸尿管鏡碎石術治療，經階段性手術後，如今只剩一顆1.8公分的腎結石，未來再以體外震波碎石術即可處理。

謝博帆指出，軟式輸尿管鏡碎石術是從尿道放入輸尿管鞘及軟式輸尿管鏡，由於其鏡頭可彎曲至270度，配合手腕、手肘的轉動，處理範圍可以涵蓋腎盂及各個腎盞的結石，鎖定結石後再搭配鈥雷射光纖，可以達到粉碎結石的效果。特色是不必開刀、沒有傷口、不會造成腎臟實質的損傷、不受限於結石大小，且術後疼痛感低、復原速度快。對於年紀較大、共病史多、服用抗凝血劑的患者，是較安全的手術方式。

李小姐則說，自己在洗衣坊工作，經常燙衣時就滿身大汗，工作時又急經常忘補充水份，可能因此養大了結石，經過這次慘痛的經驗後，她現在天天至少喝3000 CC開水。

(中時 )

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