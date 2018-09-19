謝長廷： 此時不談個人進退 應還大阪蘇處長清白

駐日代表謝長廷19日在東京駐日代表處召開記者會，(黃菁菁攝)

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駐日代表謝長廷19日在東京駐日代表處召開記者會，(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷19日在東京駐日代表處召開記者會，指大阪風災假新聞滿天飛，經一一查證，很多不是事實，網上的消息很多都是來自大陸。對於大阪處事處處長蘇啟誠的輕生，應該還他一個清白。謝長廷否認自己會因此下台，對於大阪辦事處的人事，考慮先由資深組長兼副處長，也會先從東京派1位副代表過去暫代處長。

謝長廷表示，告別式已經結束，也見了蘇處長的親屬，做了遺物等善後處理，因擔心大阪辦事處的士氣低落，會影響服務水準，所以昨天(18日)早上去了大阪辦事處，聽大家的意見，給他們勉勵，尤其是處長的過世，對他們心理上應該造成相當深的創傷。

有關他個人的進退問題，謝長廷表示，「我在這個時候不會談進退問題，這次來反對我的人，中國的寫簡體字的，籍貫在中國的占5分之1到4分之1, 他們都叫我下台，我一定要把這個釐清。例如說我媚日，我認為不應該在我媚日、親日上做文章，應該看我做的事對台灣有利還是有害。」

「說我助日，我已講過幾百次，台灣和日本就應該互助，我們很難得建立互助的傳統，尤其是災害的時候，所以看從哪個角度看，要從對台灣有利還是不利來看。具體來講，（日本)東北食物美國、歐盟都開放了，連香港都開放了，我們可以檢討，我只是認為不應散播假消息，說日本不吃的才給台灣吃，我認為這有害台日友誼。」

有關大阪辦事處處長職缺問題，謝長廷表示，「那是外交部的職權，但我們可以建議，(大阪辦事處)也沒有副處長，所以我想應該先由1位資深組長來暫代副處長，大阪辦事處新人太多，這陣子我們會先派1個人過去暫代大阪辦事處處長，從目前代表處兩位副代表中想想看哪位比較適合。」

目前駐日代表處有兩位副代表，一是郭仲熙，他曾任駐日代表政務組副組長、代表處顧問。一是張仁久，他與大阪淵源較深，過去曾任大阪副處長3年半，以及亞東關係協會秘書長、大阪辦事處處長8個月。若以資歷來分析，似乎張仁久的可能性較高。

(中時 )

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