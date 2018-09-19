萌娃包圍警局為哪樁？原來是小小警察體驗營啦

台中市政府警察局第三分局東區分駐所「小小警察體驗活動」，計有45名小朋友及30位家長熱情參與，副所長蔡詔閔以詼諧逗趣的方式，向小朋友們說明警察平常都做些什麼工作。（馮惠宜翻攝）

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這場「小小警察體驗活動」，小朋友們對進入派出所的體驗活動充滿期待。（馮惠宜翻攝）

台中市警察局第三分局東區分駐所日前舉辦「小小警察體驗活動」，45名小朋友及30位家長熱情參與，副所長蔡詔閔以詼諧逗趣的方式，向小朋友們說明警察平常都做些什麼工作，並針對反詐騙、反賄選及反毒等主題加強犯罪預防宣導，小朋友們對於艱澀的犯罪預防議題雖然似懂非懂但都非常認真專注，對於接下來進入派出所的體驗活動更是充滿期待。

這場活動由警員于竑駿化身大哥哥帶領東區志工隊介紹派出所工作環境及應勤裝備，不時響起的無線電發報聲超有臨場感，能夠親手觸摸平常電視上才看得到的反光背心、防彈衣、手銬、手槍、無線電等裝備，讓小朋友們臉上難掩興奮之情，裝備體驗活動時，無論是選擇防彈衣、手持警棍化身小小鎮暴警察，或是身著反光背心、手持指揮棒模擬交通指揮工作，小朋友們個個都是架勢十足。

東區分駐所所長林愷庭更大方出借所長室，讓小朋友頭戴大盤帽坐在所長辦公桌前體會「所長視角」，2個小時的體驗活動在歡笑中一下子就結束了。

東區所副所長蔡詔閔表示，小小警察體驗活動就是希望能夠拉近小朋友與警察的距離，讓小朋友體會警察平時工作的真實情況，扭轉「警察只會抓壞人」的刻板印象，更重要的是，讓小朋友懂得在危急時向警方尋求協助。當然更期待在小小警察體驗活動過後，有越來越多的小朋友願意在不久的將來加入警察工作行列，成為警界生力軍。

(中時 )

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