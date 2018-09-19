張鈞甯被爆「床邊抓姦」男友偷吃 本人回應：十分離譜！

2018年09月19日 11:33 中時 林淑娟

張鈞甯被爆手機簡訊抓包現任男友林哲樂劈腿，雖然對方否認外面女人是小三，強調對方只是「砲友」，張鈞甯仍堅持分手！對於《鏡週刊》的「床邊抓包」報導，張鈞甯透過經紀人表示：「太精彩！這幾年大家幫我湊對的還有少嗎？」並表示「特别不好意思連累朋友一直上新聞，之前寫別的朋友的緋聞也是，當我朋友好衰喔⋯我又要去跪求道歉了⋯」

張鈞甯經紀人並表示：「謝謝你們喔，以後看到這種新聞其實真的不用特別來問啦，因為沒有任何的證實，就是一個東湊西拼、一個瞎報導，十分離譜！不要浪費媒體資源了，還讓讀者沒頭沒腦地看了，別浪費了呀！」

張鈞甯抵死沒認過的男友林哲樂，原本是前考試院長關中女兒關雲娣的老公，關雲娣疑因他外遇不斷，2011年在上海墜樓身亡，關中還曾稱他是「殺人凶手」。」根據《鏡週刊》報導，張鈞甯有一天半夜被林哲樂的手機訊息通知吵醒，結果她忍不住湊過去看，發現不知道是女人傳露骨曖昧訊息給林哲樂，她氣得向林哲樂攤牌，並且展開激烈對質。儘管林哲樂強調對方只是個「砲友」，但張鈞甯堅持提出分手，隔天她飛到青島拍戲，林哲樂還尾隨飛去試圖挽留。張鈞甯閨蜜陳意涵心疼好友之餘也忍不住吐槽：「妳挑男人眼光都怪怪很差！」

剛過36歲生日的張鈞甯，這兩年在大陸的演藝事業不斷攀登高峰，從《武媚娘傳奇》、《軍師聯盟》、《溫暖的弦》，到近來《如懿傳》的海蘭，人氣一路扶搖直上，不過事業有成的她，對情事一向低調， 2014年曾認愛科技公司CEO黃凱偉之後，跟黃凱偉分手後，接連跟關中前女婿林哲樂、大陸男星張翰傳緋聞，但對戀情始終沒有鬆口。

(中時 )