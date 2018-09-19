台北捷運車廂變身時裝伸展台 快來打卡拍照

台北時尚周改造北捷車廂，地貼有服裝條碼製成的斑馬線，旅客可發揮創意互動拍照。（北市文化局提供）

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第3節車廂可拍出試衣和推衣桿等創意動作。（北市文化局提供）
車廂布置呈現後台到伸展台以及作品展現過程。（北市文化局提供）
旅客可在台北時裝周車廂上發揮創意，盡情打卡拍照。（北市文化局提供）
台北時裝周主題列車時刻表。（北捷提供）

台北捷運又見主題車廂！文化局與VOGUE聯手策畫首屆「台北時裝周」，除精彩活動外，更將北捷淡水信義線、新店松山線部分車廂打造為時尚伸展台，即起到10月底，旅客有機會與車廂內空間設計互動，變身時尚模特兒，同時野預告台北時尚大秀將在10月13、14日於松智路上盛大登場。

台北時裝周以時裝伸展台概念打造車廂，請來世大運彩繪列車幕後團隊与熊設計操刀，貫穿列車2到4節車廂，趣味又有互動性。

旅客可在第2節車廂看到服裝設計師從靈感發想、草圖構思的過程；第3節車廂則呈現打版製作、模特兒試衣調整過程，牆面可見人台、衣桿；第4節展現後台到伸展台的空間，出入口設置聚光燈區、梳妝鏡及大視覺呈現，旅客可與窗貼上的帽子或對話框拍出有趣的錯位照。

這3節車廂地貼都有服裝條碼製作出的斑馬線，讓民眾模仿英國Beatles走在斑馬線上的經典照片，秀出最有風格的時尚態度。詳情活動內容和列車時刻表可上台北時裝周官方活動網站查詢：https://www.vogue.com.tw/TPEFW/FNO/

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