涉毒獨青爭議一籮筐 潑漆、砍蔣公、堵柯P都有他

2018年09月19日 11:28 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

獨派青年羅宜遭週刊爆涉嫌購買二級毒品，羅宜過去激進台獨行徑屢屢登上媒體版面，臉書有近1000人追蹤，儼然是另類政治網紅。細數台獨青年過去激烈抗爭手段，包含砍蔣公銅像，慈湖潑漆，到上月突襲台北市長柯文哲等，羅宜都參與其中，一項都沒缺席。

就讀輔大宗教系的羅宜，19歲時加入太陽花運動「黑色島國青年陣線」，2015年羅男與同學發起惡搞校園蔣公銅像運動，萬聖節、聖誕節時將裝飾品掛在銅像「點綴」，2017年更變本加厲，找來10多名同學弄來一台砂輪機，半夜闖進校園試圖拆除銅像，鋸斷蔣介石銅像的拐杖。

今年228紀念日，羅宜再度有所行動，與10多名獨派青年闖進桃園慈湖陵寢，對蔣公棺柩潑灑紅漆，被依毀損及公然侮辱墳墓等罪嫌起訴，不料5個月後，羅男到北院出庭前，又到中正紀念堂朝蔣中正銅像潑漆、丟雞蛋，開庭前羅男大動作召開記者會，反被2名男子噴黃漆反制，出庭結束後立即到桃園警分局提告2名男子公然侮辱、傷害。

上月27日，羅男一早到公車站堵柯文哲，要求柯簽下東奧正名公投，不斷逼柯文哲表態，柯文哲事後認為他被「脅迫」表達政治意見，心裡感到非常「厭惡」，羅男則隔空回嗆柯文哲「玻璃心」。一連串爭議的抗爭行為，讓這獨派青年聲名大譟，不過羅在爆發吸毒疑雲後，疑似迅速將臉書文章砍光光，被網友質疑怕受到輿論公評。

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(中時電子報)