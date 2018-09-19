遭酸是脫星氣炸 女版黃安切割黃偉哲轉支持「他」

劉樂妍切割酸她是脫星的黃偉哲，點名支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜。(取材自劉樂妍微博、中時資料照片)

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中時電子報

轉戰中國大陸的女星劉樂妍，多次表態自己是中國人「支持統一」，在網路上引發正反兩面論戰，也因其嗆辣言行及國族認同立場而被封為「女版黃安」，去年她遭台南市立委黃偉哲酸嗆是「脫星」，劉樂妍氣炸要黃偉哲道歉，此事也讓她聲名大噪，受訪邀約不斷，還登上中國大陸黨報《人民日報》，然今她po文表示要斷開黃偉哲，公開點名支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜。

劉樂妍遭黃偉哲酸「脫星」，她今po微博表示為此心感不服，因此〈我是中國人〉MV特地到台南拍攝，「啊你們那邊不是很綠嗎？我就看台獨奈我如何」，也透露很多人勸她不要討厭黃偉哲，因為對方罵她是「脫星」，才讓她登上《人民日報》、《環球時報環球網》等，對方好歹算是「恩人」，然劉樂妍坦言自己實在是不喜歡黃偉哲，因此改變主意，雖然MV都在台南拍攝，但「實在不想把陸客帶到台南去消費」。

劉樂妍於是在微博向中國大陸遊客喊話，「來台灣，用愛統一麻煩去高雄！」，理由是她決定支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜，「請大家來台灣消費來台灣旅游來台灣認識妹子，來台灣用愛統一的時候！麻煩請去高雄！因為我支持韓國瑜，韓市長加油！」，還跟韓國瑜請願，希望他當上市長後能把高雄打造成「愛情之都」，突如其來的發言，成了另類的「助選奇觀」。

(中時電子報)

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