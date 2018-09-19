百岳登山客求救竟放鳥！險害死警消 150萬恐全民埋單

2018年09月19日 11:46 中時電子報 林毅

彰化縣一名51歲的台電員工葉生錦日前攀登中央山脈南3段，卻不慎發生意外，警消出動大批人員登山搜救，好不容易尋獲葉男，然而葉男竟拔營不告而別，害搜救人員受困山中，險些喪命，事後又再次求助，送到醫院後卻拒絕接受檢查，自行返家。讓人憤怒的是，出動人力、直升機的150萬搜救費用恐由全民埋單。

葉生錦本月1日由花蓮瑞穗上山，預計10日下山，12日妻子向警消求救，南投縣消防局派出大批人力上山救援，14日在無雙山尋獲葉男，由於山竹颱風外圍環流影響，山上氣候惡劣，因此當晚一行人就地宿營，隔天卻發現葉男竟拔營落跑，不知去向。7名搜救員為了找他，在海拔3000公尺且沒有水源的高山上風吹雨淋，不少人出現抽筋、高山症等症狀，沿路嘔吐，情況一度危急。

直升機將搜救員就下山後，葉妻竟在前天(17日)再度求救，表示葉男情況危急，空總黑鷹直升機只好再度起飛，找到葉男後，他竟不配合，多次試圖卸除救生安全帶，置機組員於險境，下山送醫後，葉男行動自如，拒絕接受住院檢查，打了一針止痛針後就吵著要回家，氣得消防分隊長衝到急診室直嗆葉男「我們的命不是命？」、「我們掛掉算的？只為了去救你這個沒事的人」。

但葉生錦回應更讓人火大，僅說「謝謝哦、不知道，不清楚」，讓所有人都傻眼，直到媒體上前逼問時，才回一句「別再問了，饒了我吧」。網友痛批，登山界大前輩怒罵根本老鼠屎。但由於葉生錦是合法登山，如今150萬搜救費用恐由全民埋單。

葉生錦隨後也被網友起底，在2016年榮登台灣百岳名人榜，且是台電資深員工，已經工作27年。根據《蘋果》報導，葉生錦更曾在4年前就有過以腳扭傷為由，申請直升機救援的紀錄，當時海鷗直升機飛了3次才把他救下來，被網友質疑根本是把直升機當小黃用，也納悶這種偷吃步下山方式，為何可以算在攀登百岳之內。

(中時電子報)