基隆》暖暖區無黨崛起 王醒之、林旻勳盼城市再造

王醒之是已故前立委王拓之子。（王醒之提供）

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李怡萱
林旻勳曾任市政府市長秘書，過往深受林右昌的肯定與提拔。（李怡萱翻攝）

王醒之、林旻勳是暖暖區唯二的無黨籍市議員參選人，王醒之長期關心地方公共議題，從基福公路開闢、暖暖翠湖開發的問題等，都能看到他的身影。另外，同樣以無黨籍身分參選的林旻勳頂著「林右昌子弟兵」光環參選，競選政見主打暖暖市政推動、建設發展。兩位無黨籍參選人在地方上已經有一定實力，對未來選情影響不可小覷。

王醒之是已故前立委王拓之子，去年為了捍衛翠湖被不明人士圍毆，「環保志士」形象鮮明，上屆只以些微票數落敗，這次捲土重來，希望讓暖暖區的生態環境更進步，成為一個宜居的好地方。

「放下藍綠沒那麼難！」王醒之向選民喊話，參選是為基福公路通車後帶來的交通衝擊問題，更希望能從暖暖開始改變基隆的地方政治生態。台灣的政治文化有諸多陋習，但市議員不該是個被市長收編、分配資源的「大里長」而已，市議員應該要有「公僕」的樣子，必須當一個民意代表而不是「黨意代表」，才有辦法真正監督市政。

林旻勳曾任市政府市長秘書，過往深受林右昌的肯定與提拔，去年率先退出民進黨，以無黨籍身分參選基隆市議員。他表示，這次的選舉雖然仍是新人，但從事選民服務及政治工作上不是新手。

「基隆市議會需要年輕力量！」他說，過去3年多來累積許多公部門行政經驗，不僅參與基隆政策的制定及執行，也協助推動1088快捷公車開通、親水公園環境整建等，希望年底進入基隆市議會，繼續服務更多需要幫助的民眾。

(中時 )

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