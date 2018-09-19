花蓮》蔡碧仲發布新人令 花蓮子弟張垂龍任副縣長

2018年09月19日 11:52 中時 范振和

行政院東部聯合服務中心副執行長李旭寧擔任花蓮縣長辦公室主任，強調只是幕僚，不能多話。（范振和攝）

「離開故鄉花蓮6年又半個月，終於又踏上服務鄉梓這條路上來！」花蓮縣新上任副縣長張垂龍，19日上午侃侃而談一路走來的心路歷程，強調絕對會引領縣府員工依法行政。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲今天上午發布最新人事命令，任命張垂龍為副縣長，即日起生效。58歲的張垂龍國立台灣科技大學營建管理博士，96年公務人員簡任升官等考試及格，1985初任公職，1993年12月任職花蓮縣政府，擔任前縣長王慶豐機要秘書，歷任建設局技正、工務局 副局長、局長、工務處處長、參議，於2012年9月3日退休。

張垂龍說，經交通部公開人事甄選，退休當天，他就前往桃園國際任交通部總工程司至今。離開故鄉6年來，一直心心念念故鄉，剛好代理縣長蔡碧仲微詢返鄉服務的意願，「能返鄉服務，備感溫馨，我當然二話不說 ，馬上答應。」

他表示，蔡碧仲只交代他兩件事，一是依法行政，辦好選務作業；另 一是加速災後復建工作，他一定會引領縣府員工共同為圓滿縣政，盡最大的努力，「畢竟我還要在故鄉養老，不能被人吐口水！」

張垂龍學經歷豐富，蔡碧仲欲借重其營建管理方面專才，以及豐富的公務經驗，為花蓮的公共建設把關。另，蔡碧仲同時核派李旭寧為簡任機要秘書，並兼任縣長辦公室主任。李旭寧是國立東華大學環境政策研究所碩士，曾任花蓮縣議員、立法委員蕭美琴服務處主任、行政院東部聯合服務中心副執行長。

蔡碧仲17日就職當天就核派民政處處長陳志強、簡任機要秘書嚴獻宗 、林育德等3人，今天再發布第二波人事命令，頗受地方各界關注。

(中時 )