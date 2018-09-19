劉雨柔爆睡叫不醒 工作人員破窗腳醒

劉雨柔穿睡衣上節目。（圖片提供：衛視中文台）

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劉雨柔爆睡叫不醒 工作人員破窗腳醒

蕭雅玲／台北報導

劉雨柔日前穿睡衣上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，節目中大方分享自己為何睡不好的經驗，劉雨柔說到自己曾經在模特兒時期，因為整個人睡死，同事叫不醒她最後只好破窗而入，用力把她搖醒。

劉雨柔表示模特兒在旺季時其實工作量很恐怖，走秀、試鏡、試衣服完全沒有喘息的空間，她有次就是台北走秀兩場，半夜趕到台南彩排，隔天早上台南走秀，再趕到高雄工作，最後再回台北，而且當時沒有高鐵，只能搭客運趕場，回到台北後隔天一早又是六點彩排，深怕自己睡過頭的她，吃完晚飯後就早早去睡，沒想到隔天竟然是同事破門而入才把她搖醒。

原來一起走秀的同事發現彩排後還不見劉雨柔，幾個人一起搭計程車到她住的套房，怎麼敲門打電話就是無法把她叫起床，最後只好拆掉窗戶，破窗而入才進去把她搖醒。醒來的劉雨柔發現手機因為鬧鐘加上大家狂打已經完全沒電，這才急呼呼的趕到現場，一臉尷尬的準備上台，這次事件以後，讓她的睡眠狀況越來越嚴重，導致劉雨柔現在是通告時間越早就越睡不好。

為了減少因為工作讓自己睡眠狀況不好，劉雨柔也在節目中分享自己的助眠小秘方，例如晚餐過後就會客廳跟房間點上香氛精油，讓香味持續到睡前，讓自己更好睡。

(中時 )

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