滿周歲「疾管家」更聰明 各種傳染病問「他」就對了

2018年09月19日 12:42 中時 陳志祥

疾管署今（19）日正式發布聊天機器人「疾管家2.0」升級版本，滿週歲的疾管家長大變成熟了，可以掌握200多個國家疫情現況，同時新增91種傳染病諮詢功能，成為民眾貼身的「疾病管家」，邁向個人化的防疫服務發展。

去年疾管署與宏達電（hTC）合作開發「疾管家1.0版」，針對流感與疫苗施打問題，提供民眾諮詢服務，上線以來已超過7萬人加入，經過1年上線測試與使用，聰明版的疾管家2.0正式推出。

升級的疾管家2.0除了原本流感疫苗接種服務功能外，並且擴充傳染病諮詢功能，例如瞭解登革熱預防方法、腸病毒症狀、查詢鄰近醫療院所等，民眾出國前也能透過疾管家了解當地疫情與防疫資訊。

亦即新版的疾管家可以提供民眾的3大面向的服務：包括「回答你想知道的傳染病問題」、「提供你出國旅遊的防疫資訊」、「提醒你出國前／返國後要注意的事」。

疾管署署長周志浩表示，疾管家2.0在人工智慧上有很大的升級，更貼近民眾的需求與便利操作，及時供給準確的防疫訊息。hTC總裁張智威指出，這次將AI技術轉譯成民眾貼身的疾病管家，引導民眾獲得更完整的傳染病資訊。

疾管家2.0可以透過醫療自然語言處理（Medical Natural Language Processing, MNLP）與人工智慧訓練強化語言互動能力，讓民眾愈問愈聰明，張智威說，「民眾的問題」與「資料庫的回應」都在持續進步。

對於出國旅遊常見的傳染病，疾管家會主動提醒先行做好防護措施，避免將傳染病帶回國內。而今年公費流感疫苗將在10月15日接種，國人可以透過疾管家查詢疫苗接種等資訊。

(中時 )