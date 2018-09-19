《全台最速報》鐵道迷集合囉！睽違６年 太平山蹦蹦車今復駛

鐵道迷集合囉！睽違６年 太平山蹦蹦車今復駛

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中時電子報
綜合報導

◎鐵道迷集合囉！睽違６年 太平山蹦蹦車今復駛

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的蹦蹦車，向來是園區的一大亮點，但因颱風影響，讓蹦蹦車停駛長達6年之久，經羅東林區管理處災後復建工程後，今天（19日）舉辦「2018蹦蹦車復駛活動」，今天搭乘蹦蹦車可獲得限量連號紀念車票及蹦蹦車文創紀念品，從今起到9月30日，全票180元的蹦蹦車票價，將半價優惠。

◎潑漆男又來亂！不二家店外掛祝賀寶蓮燈

適逢中秋佳節，彰化蛋黃酥名店「不二家」引爆排隊人潮，日前許姓男子不滿買不到蛋黃酥，又嫌棄店家態度不佳憤而潑漆，警方14日深夜逮到許姓男子，豈料網上流傳多張照片，許男在店外高掛觸霉頭的喪禮寶蓮燈，「祝賀」店家生意興隆，令人傻眼。

◎將軍區打頭陣！台南市虱目魚文化節開跑

2018台南市虱目魚產業文化節將自9月29日起正式登場，沿海地區七股、將軍、學甲、北門、安南等五大產區在假日也相繼推出活動，以濱海產業結合旅遊、體驗、休憩等元素規畫活動，邀民眾在虱目魚盛產季節裡，一起體驗台南在地漁村文化特色，並品嘗新鮮、營養的虱目魚料理。

◎宛如穿梭時空！復古老車嘉年華會超吸睛

復古車迷看過來！新竹市即日起到21日，在新竹州廳、美術館、影博館、火車站前展出多部珍貴古董車，22、23日則將開上路巡禮舊城區，市府搭配推出舊城小旅行，帶遊客賞玩古蹟、老車，體驗經典與歷史結合的復古風情。

(中時電子報)

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