台灣稻米達人冠軍賽 中市嚴選6農民參加全國賽

2018年09月19日 12:55 中時 陳世宗

評審發現台中市參賽的稻米成熟度高，無論外觀或口感，都比往年進步很多。（陳世宗翻攝）

行政院農委會為提高國產稻米產業競爭力，特舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，台中霧峰、烏日、台中地區、外埔及大甲等5個農會參加鄉鎮級競賽，邀集農委會各單位及專家擔任評審；經過田間檢查、蛋白質含量測驗、稻米品質規格分析、糙米外觀性狀及食味評比等重重評鑑關卡，最後選出6位優勝農民，將代表台中市參加全國選拔賽。

台中分區評鑑頒獎儀式19日舉行！評審表示，台中市這次參賽的稻米成熟度高，無論外觀或口感，都比往年進步很多，尤其是有機米部分，在稻米物理分析的蛋白質含量，或是食味均有極大進步，期待這次台中有機米參加全國競賽能取得好成績。

今年的「台灣稻米達人冠軍賽」分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」2組。台中市由霧峰區蘇明溪以享有「香米」盛名的台農71號，烏日區林凡閔以「台灣越光米」之稱的台南16號，台中地區何貴從以米粒飽滿、食味佳的台稉9號，以及大甲區陳隆安以具良好產能、耐儲藏的高雄145號，代表參加「台灣好米組」競賽；「台灣有機米組」則由外埔區蘇基旺以擁有淡雅香氣的高雄147號，以及大甲區周根墡以抗稻熱病、豐產聞名的台中192號參賽。

外埔區農民蘇基旺說，為了社會大眾的身體健康，他從民國100年時就下定決心從慣行農法轉作有機栽培，初期花費許多人力及時間成本，不斷到台中區農業改良場學習，將所學應用於田間操作，隨著時間過去，終於養出肥沃土壤，並掌握有機栽培管理方式，很高興能從眾強之間脫穎而出，代表台中參加全國賽。

大甲區農民周根墡指出，為了種植讓人安心食用的水稻，他從民國88年成立有機農產品產銷班，與大甲區農會契作生產有機水稻，栽培管理上採用水旱田輪作方式，水稻生長期間透過田間水分管理與人工拔除方式，防治雜草生長，只施用少量植物性有機資材，終於造就台中192號品種抗病性高，病害發生少。有機栽培20多年，一路走來辛苦但有成就感，未來仍會堅持有機栽培這條路。

(中時 )