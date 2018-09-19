中華田協成立東京辦事處 提前備戰2020奧運

2018年09月19日 12:03 中時電子報 黃邱倫

中華田協與日本健銀集團異界合作，19日召開記者會宣布成立東京辦事處，提前備戰2020年東京奧運，中華田協理事長葉政彥表示，期望屆時能夠提供參賽選手最有力的後盾，讓選手能無後顧之憂的全力以赴爭取佳績。

葉政彥說，此次日本健銀集團深感台灣田徑選手在去年台北世大運以及今年雅加達亞運會上的優異表現，因此決定免費4年提供國內田徑選手珪素天然水，而且在未來幾年田徑隊前往日本能夠給予後勤支援以及協助，這是最好的合作模式。

日本健銀集團董事長蔡立義董事長表示，這次不僅提供台灣田徑選手飲用水，接下來只要選手們到日本比賽或是訓練，集團也將傾全部力量安排代表隊所有事宜，讓選手和教練們專注投入訓練和比賽。

體育署長高俊雄肯定中華田協的作法，並且強調中華田協的步伐比政府單位還要快，而且樂見民間企業的支持，但也期盼能夠資源整合，不希望到時候出現多頭馬車的現象。

此次日本健銀集團不但率領多位嘉賓前來站台，更找來4位藝人擔任產品代言人，分別是SIAM DREAM團體的Nico與Harupiii，以及星那優歌、小松愛實兩位模特兒，4人皆認為珪素天然水對於運動員有很大的幫助，希望能提升台灣田徑選手的成績。

在亞運會上表現不佳，但隨即在4年一次洲際盃成功復仇的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村則表示，運動員最渴望的就是一個安穩的訓練環境，協會這次成立東京辦事處，為2020年東京奧運提前作準備，這是創新也是安穩人心的作法，接下來2年前往日本訓練和比賽就不用擔心了。

(中時電子報)