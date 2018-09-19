北市3處市圖分館室內空品超標 依法限期改善

2018年09月19日 12:43 中時 張立勳

為確保民眾及公共場所員工呼吸健康，北市環保局19日公布6至8月針對北市室內空品列管的325處公共場所進行全面稽查，結果王貫英紀念圖書館、建成分館及李科永紀念圖書館室內二氧化碳濃度超過管制標準，已依法要求業者限期改善並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善將處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

環保署公告應符合室內空氣品質管理法的列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等，北市共有325處場所被列管。

環保局針對公告列管場所進行全面稽查，先以直讀式儀器進行二氧化碳濃度巡檢，再針對巡檢值較高的7處場所進行標準方法檢測，結果3處市圖分館之二氧化碳濃度超過管制標準1000ppm，分別是王貫英紀念圖書館（1499 ppm）、建成分館（1909 ppm）及李科永紀念圖書館（1088 ppm），環保局除了要求限期改善，亦提供專家學者現場輔導，並督促場所確實改善。

環保局進一步說明，圖書館是民眾進出量較大、停留時間較長的場所，容易有二氧化碳濃度過高問題，當室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積。

依據環保署整理學者專家研究顯示，當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且很容易感到疲勞進而影響生活。

環保局建議改善二氧化碳濃度過高的問題，解決方法就是場所應增加空調設備外氣引入量，以及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數控管，以改善二氧化碳濃度較高問題。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，避免違反相關規定遭受處罰，建議公共場所設置室內空氣品質連續監測設備，專責人員應隨時監控並維持良好室內空氣品質，同時主動對民眾揭露場所室內空氣品質資訊。

在環保局持續努力宣導下，目前北市已有48處場所設置，其中28處有設置顯示看板對外公布數據，20處監測數據僅供內部作為室內空品維護參考。而尚未被公告列管場所，可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務，確保市民於各公共場所活動時享有清新的空氣。

(中時 )