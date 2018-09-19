貿易戰再次升級 陸媒：已給大陸敲響了警鐘

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中美貿易戰再次升級，川普政府日前宣布，自24日起，執行對2000億美元大陸產品加徵關稅，第一階段稅率為10％，從明年1月1日起增加為25％。對此，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」19日評論稱，該來的總要來，該幹的總要幹。貿易戰已給大陸敲響了警鐘，只能靠更深刻的改革開放，解決深層次矛盾，在「危」中找到新的增長之「機」；《環球時報》則強調，任何遏制大陸發展的企圖都終將失敗，「2000億美元的貿易訛詐，壓不垮中國」。

針對美國再次升級貿易戰火，《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」19日評論指出，大陸反擊的600億美元顯然是計算過的。既然雙方數量上不可能對等，那麼，「你打你的、我打我的」就是必然選擇。

評論稱，前大陸央行行長周小川此前曾表示，貿易戰不會對大陸經濟產生巨大的負面影響，對大陸GDP的影響不到0.5％。「最壞的情況是，中國不再向美國市場出口價值5000億美元的商品，相反，而是將這些出口商品以最快的速度出口到其他國家。事實上，我認為中國可以迅速採取行動。」

但周小川也指出，貿易戰對大陸市場情緒會有影響，也可能會削弱投資者對大陸企業和股市的信心。

評論強調，應對貿易戰，大陸真正應當做的，就是做好自己的事。該來的總要來，該幹的總要幹。貿易戰中暴露出的核心技術被卡脖子、金融安全存在風險、國內社會存在的危機等問題，已經給大陸敲響了警鐘。要解決這些問題，只能靠更深刻的改革、更大力度的開放，解決深層次矛盾，在「危」中找到新的增長之「機」。

大陸《環球時報》則評論稱，「任何遏制中國發展的企圖都終將失敗，因為今天的中國已經是全球第二大經濟體，有著無可替代的龐大市場、完整高效的全產業鏈條、便利優質的基礎設施，更重要的是，中國有著14億勤勞奮進的人民。2000億美元的貿易訛詐，壓不垮中國。」

(中時 )

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