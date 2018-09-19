打擊跨境電信詐欺 蔡英文：台灣有能力為世界做出貢獻

「2018國際警察合作論壇-打擊跨境電信詐欺」研討會19日舉行，蔡英文總統（中）、陸委會主委陳明通（左起）、外交部長吳釗燮、國際警察首長協會會長Louis Dekmar、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，警政署長陳家欽出席開幕儀式。（方濬哲攝）

友善列印
中時
蔡英文總統（左4）出席打擊跨境電信詐欺研討會開幕典禮，強調台灣有能力在打擊詐欺犯罪上，為世界做出貢獻。（胡欣男翻攝）

由內政部與法務部、外交部、大陸委員會共同主辦、警政署承辦的「2018國際警察合作論壇—打擊跨境電信詐欺研討會」19及20日在台北圓山大飯店舉行。蔡英文總統出席致詞表示，面對詐欺犯罪手法翻新，犯罪集團成員散布世界各地，台灣身為國際安全網的一員，在打擊跨境電信詐欺，有能力為世界做出貢獻。

此次研討會除邀請國際警察首長協會(IACP)會長及多國警政首長專程來臺與會並擔任嘉賓外，計有美國等40個國家、130多位外賓與會，國內來賓則有駐華使節代表、政府官員，包括內政、外交、法務、陸務、警政等機關人員，及專家學者參與研討，估計國內外來賓多達350人，是我國歷年來最具規模的國際警察合作及打擊詐欺研討會。

蔡英文致詞表示，研討會有三項期許，首先將全面提升打擊犯罪網絡，過去台灣不僅成立打擊詐欺犯罪中心，為強化民眾防制詐欺犯罪的概念，也深入鄰里，讓民眾建立預防犯罪觀念，同時也修改各項法規，深入打擊詐欺犯罪。

其次是加強國際合作交流，在全球化時代下，台灣跨越國家藩籬，從去年到現在與各地國家合作，多次偵破詐欺集團機房，甚至今年在東歐都已偵破機房，希望與各國交換偵破詐欺機房的經驗，精進偵查作為。最後，台灣將持續與各國在司法互助、洗錢防治、人口販運、防治詐欺犯罪上簽署備忘錄，各國一起努力，保護人民財產與安全。

內政部長徐國勇則指出，研討會分別有司法組、偵查組及國際合作3個面向、10個主題專題探討。

一、 司法組針對「共同打擊跨境犯罪與司法互助」、「查扣返還不法犯罪資產之跨國合作」、「打擊跨境犯罪之新興國際合作模式」及「防制洗錢之跨國合作」等議題探討。

二、 偵查組包括「研討電信詐欺犯罪趨勢及挑戰」、「詐欺犯罪偵查及管理策略」、「打擊跨境詐欺犯罪合作模式-被害人在第三地」及「打擊跨境詐欺全球網絡聯結」等專題討論。

三、 國際合作部分就「國際執法組織合作打擊跨境犯罪之挑戰及機會」與「打擊跨境犯罪經驗分享」等進行交流。

(中時 )

女護專生強擄毒打 惡男今新莊落… 「猜猜我是誰」老梗騙60人 北市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。