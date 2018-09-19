打擊跨境電信詐欺 蔡英文：台灣有能力為世界做出貢獻

2018年09月19日 12:16 中時 胡欣男 、 方濬哲

蔡英文總統（左4）出席打擊跨境電信詐欺研討會開幕典禮，強調台灣有能力在打擊詐欺犯罪上，為世界做出貢獻。（胡欣男翻攝）

由內政部與法務部、外交部、大陸委員會共同主辦、警政署承辦的「2018國際警察合作論壇—打擊跨境電信詐欺研討會」19及20日在台北圓山大飯店舉行。蔡英文總統出席致詞表示，面對詐欺犯罪手法翻新，犯罪集團成員散布世界各地，台灣身為國際安全網的一員，在打擊跨境電信詐欺，有能力為世界做出貢獻。

此次研討會除邀請國際警察首長協會(IACP)會長及多國警政首長專程來臺與會並擔任嘉賓外，計有美國等40個國家、130多位外賓與會，國內來賓則有駐華使節代表、政府官員，包括內政、外交、法務、陸務、警政等機關人員，及專家學者參與研討，估計國內外來賓多達350人，是我國歷年來最具規模的國際警察合作及打擊詐欺研討會。

蔡英文致詞表示，研討會有三項期許，首先將全面提升打擊犯罪網絡，過去台灣不僅成立打擊詐欺犯罪中心，為強化民眾防制詐欺犯罪的概念，也深入鄰里，讓民眾建立預防犯罪觀念，同時也修改各項法規，深入打擊詐欺犯罪。

其次是加強國際合作交流，在全球化時代下，台灣跨越國家藩籬，從去年到現在與各地國家合作，多次偵破詐欺集團機房，甚至今年在東歐都已偵破機房，希望與各國交換偵破詐欺機房的經驗，精進偵查作為。最後，台灣將持續與各國在司法互助、洗錢防治、人口販運、防治詐欺犯罪上簽署備忘錄，各國一起努力，保護人民財產與安全。

內政部長徐國勇則指出，研討會分別有司法組、偵查組及國際合作3個面向、10個主題專題探討。

一、 司法組針對「共同打擊跨境犯罪與司法互助」、「查扣返還不法犯罪資產之跨國合作」、「打擊跨境犯罪之新興國際合作模式」及「防制洗錢之跨國合作」等議題探討。

二、 偵查組包括「研討電信詐欺犯罪趨勢及挑戰」、「詐欺犯罪偵查及管理策略」、「打擊跨境詐欺犯罪合作模式-被害人在第三地」及「打擊跨境詐欺全球網絡聯結」等專題討論。

三、 國際合作部分就「國際執法組織合作打擊跨境犯罪之挑戰及機會」與「打擊跨境犯罪經驗分享」等進行交流。

(中時 )