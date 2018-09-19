藍委秀音檔　爆屏縣府發言人要求公務員配合選舉

2018年09月19日 13:11 中時 楊佳穎

藍委柯志恩今率市議員參選人游淑慧、羅智強召開記者會，提出一份19分鐘錄音，質疑「某縣府發言人」好大官威，藉由長官職權，要求公務員必須進行輔選，違法亂紀還振振有詞，言語滿是恐嚇、辱罵，甚至提到縣府很多特權進用人員等。羅智強最後更點名屏東縣政府出面說明，並立即做出處分，維護文官最後尊嚴。

根據羅智強等人提供之錄音內容摘錄，提到「我現在是縣政府發言人，選舉之後一定會兼總部發言人，一定會攻擊很多縣政，所以我很需要新聞科、新聞組的幫忙」「如果你不配合，在今年到燈會以前，你的個人生活品質很重要，個人權益需要維護，我也很支持，第一歸建原單位或離開這個地方，第二不喜歡被人家指使，就自己出去當老闆」，「你既要有特權進來這個縣政府，要拿縣政府的錢去受訓，去學你他媽自己想要學的，他媽的你進來就可以特權就對了，在裡面要求理由一大堆」。

游淑慧痛批，官場文化怎變成辱罵、威脅及恐嚇，縣府發言人在19分鐘錄音檔中不斷跟基層公務員嗆聲，還稱縣府有很多特權進用人員，「且明知道還繼續任用，等到選舉時變威脅手段？」發言人對於公務體系的指揮、要求配合輔選，是否違反選罷法？

「下台一個張天欽，還有千千萬萬個張天欽」羅智強則說，錄音檔是網友在9月16日透過自己的臉書粉專提供，聽完後很詫異又痛心，且該名網友明確表達錄音地點就在屏東縣政府，歡迎屏縣府出面否認，可透過法律程序勘驗，看看說話的人到底是哪位屏東縣政府發言人。

柯志恩痛批，基層公務員需要被這樣霸凌嗎？民進黨腦子裡真的有「行政中立」4字嗎？台中市長林佳龍也在LINE群組中，要求區長幫忙輔選，公然違法不避諱，中華民國公務員體系、尊嚴及政府機關公信力已被破壞殆盡。

不過，面對媒體詢問這位是否為「屏東縣政府黃發言人」？游淑慧僅說，屏東縣政府有幾位發言人，應由縣府方面對外說明，而錄音內容提及國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，因此猜測這發生在屏東縣，且錄音中還提到觀傳局長，說話者已自曝身分；羅智強也重申，爆料網友有指名是屏東縣政府。

(中時 )