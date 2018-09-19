花蓮文旦柚盛產價跌 縣農會卯足勁促銷奏功

花蓮縣農會總幹事官俊彥為促銷盛產文旦柚卯足勁，顧好老客戶、開發新客源。（范振和攝）

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花蓮縣文旦柚盛產，次級品售價至少掉二至三成。（范振和攝）

「今年文旦柚盛產，優質文旦柚不受影響，但次級品至少價跌三成！」花蓮縣農會總幹事官俊彥闡述文旦柚產銷現況時，表示縣農會拚命促銷文旦柚奏功，但也希望政府拿出妥適的輔導機制，協助市場「汰爛換優」。

官俊彥說，全國文旦柚栽植面積4110公頃，花蓮952公頃、占23.1%，比台南市麻豆區少，產量4千萬台斤左右，是台灣第二多。今年因舊曆年後的開花期沒有下雨，授粉良好，以致結果率高，幼果至採收23至25周期間，風調雨順，花蓮文旦增加近三成產量。

不只是文旦柚，水果市場從香蕉、鳳梨、西瓜、荔枝到芒果，幾乎全部盛產，農友備嘗「豐收風暴」的苦果，甚至連稻米都盛產，供過於求，價格一片慘綠。

官俊彥說，水果不像稻穀耐貯運，因而行政農委會農糧署上月間籌組宜花東文旦柚策略聯盟，以品牌行銷、加工、外銷、農業休閒等四大主軸推動。解決文旦柚過剩問題。「而我是在第一時間，就為文旦柚強化老客戶路線，並透過各種展售會開發新客源。」

外銷方面，的確有成效，今年比去年超過一倍以上的出貨量，300多個貨櫃、每櫃約1萬2千台斤，大部分銷往大陸，少部分銷往馬來西亞、新加坡。至於加工部分，必須等到節後才能處理。明年也會加強柚化季健走的農業休閒活動，結合宜花東品牌行銷。

官俊彥指出，優質文旦柚沒有下跌，一箱10台斤產地價450元左右，倒是次級品或品質不穩定的文旦柚，跌了三成左右。他認為，專業農友比兼業農友技術好，落實剪枝、施肥等管理作業很重要，另，半砂質土壤、日照足、濕度不能太高的地理條件也重要，透過消費市場自然淘汰質差文旦柚，對產業才有幫助，政府也應積極拿出「適地適種」的妥當輔導措施才好。

(中時 )

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