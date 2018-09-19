高鐵會員優惠加碼 下月15日起指定車次平日九折

2018年09月19日 12:45 中時 王思慧

高鐵會員優惠再加碼，台灣高鐵公司今宣布，於今年10月15日至2019年1月14日（疏運期除外），特別針對TGo會員推出限量指定車次優惠，凡TGo會員於特定時間帳號累積剩餘點數達300點（含）以上，即可獲贈指定車次標準車廂對號座全票平日（周一至周四）9折、假日（周五至周日）95折優惠券最多各4張；每周適用優惠車次達400班，天天從早到晚都有優惠車次，乘車日期為10月15日起車票，10月1日起即可預購。

高鐵公司表示，TGo會員於9月25日當日累積剩餘點數達300（含）點以上者，即可獲得平日4張、假日4張車票優惠券；至11月15日當日累積剩餘點數達300（含）點以上，仍可獲得平日3張、假日3張車票優惠券。電子優惠券將分別於10月1日、11月20日匯入會員帳戶，每個會員帳戶僅限發放一次，且限購買指定車次標準車廂對號座全票。

欲購買指定車次優惠的TGo會員，於電子優惠券匯入帳戶後，登入「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，至「兌換專區」選擇「指定車次優惠」方案，即可購買優惠車票（需立即完成交易付款）。優惠購票不另扣點數，購票金額同享紅利點數累積，歡迎TGo會員把握機會多加利用。

高鐵公司指出，TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。未來高鐵公司也將持續推出多樣化的會員優惠活動，回饋會員對台灣高鐵的支持。

(中時 )