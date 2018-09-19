執飛東京夏威夷航線 全日空首架A380開始測試

全日空訂購的新A380客機，開始於土魯斯基地進行試飛測試。（圖/Airbus官網）

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中時電子報

據今日美國網（USA Today）報導，航太大廠空中巴士（Airbus）今透過官網宣布、由全日空航空（ANA）訂購的首架A380「巨無霸」客機（A380 superjumbo），已開始於法國土魯斯（Toulouse, France）基地進行試飛測驗，若試驗進度順利、最快預計於明年（2019）初交付全日空使用。未來這架巨無霸，將執飛最重要的越洋航線「東京-檀香山」（Tokyo-Honolulu）。

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First A380 for ANA, First Flight - 最初の日本のA380

未來交付後、此架A380客機，不僅是全日空首架新版巨無霸客機，也是日籍航空中的第一架。全日空於2016年向空巴訂購3架A380，適時填補了因天馬航空（Skymark）破產重整而出現缺口。但相比於「前輩」波音747而言，如今強調省油、高航程的年代，A380的受歡迎程度卻遠不及A350或是對手的777廣體客機，據外媒報導指出，空巴已整整3年沒有收到新的A380訂單。

全日空首架A380巨無霸客機，將於明年初進行交付。（圖/Airbus官網）

打破波音（Boeing）747客機高懸多年的載客量最高紀錄，於2007年正式投入服役的A380客機，是當年空中巴士集團吸引全球目光的最大武器。為製造最大化的噱頭和話題熱度，在試飛期間，空巴讓A380機隊造訪了包含台灣在內的全球十多個城市，首架客機則交付新加坡航空使用。

擁有四座引擎、最大載客量可達853人次的A380客機，最大飛航距離長達15,700公里，曾是各大航空公司經營超長跨洋航線的運載首選。目前，A380客機最大客戶就是來自杜拜（Dubai）的阿聯酋航空（Emirates）。

面對市場競爭和變化，尤其是四引擎的超大型客機不再主流時，空巴也考慮縮減A380生產線規模、並將全力投注於窄體中型客機A321neo的研發，避免遭到對手波音橫掃。而未來當全日空取得A380客機後，將成為全球第15名客戶。善於行銷的他們，更將首架A380的圖裝設計交給大眾評選，吸引近2,200人投稿競圖，一度成為日本熱門話題之一。

(中時電子報)

文章來源：First All Nippon Airways Airbus A380 takes to the skies

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