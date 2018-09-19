謝長廷： 蘇處長用生命承擔一切 要還他一個公道和清白

2018年09月19日 12:44 中時 黃菁菁

位於東京白金台的駐日代表處的館長信箱，投遞口是開放的，下面才上鎖以防被取走。(黃菁菁攝)

我駐日代表謝長廷14日赴大阪處理完大阪辦事處處長蘇啟誠輕生之事後返回東京，19日在駐日代表處向駐日媒體表示，「蘇處長的死因有很多揣測，我講話雖然會被認為帶風向，但我認為他還是因為受到相當大的壓力與批判才選擇輕生。」謝長廷認為這次事件有許多是無限上綱的假新聞。

謝長廷表示，「這件情國人很憤怒，我說憤怒衝著我來沒關係，但我也說這是假新聞。大家會說，『有車子來接怎麼是假，人家有做事你們沒做』。把人從機場接出來是救難、救困，但離開機場後大家可以自己決定去哪裡，當然有車子來載比較方便，所以我說搭了人家的便車要感謝，但無限上綱則是假新聞。」

「我發現中國大阪領事館網站也一直強調祖國很給力，網民也說祖國有力，台灣不照顧我們來照顧，這事給大阪很大的打擊，因為我們長年在比較，雖然我們人少但長年都在努力做好外交工作。」

「機場救人絕對是假的，派車我說過可以檢討，但他們主要是旅行團，所以要去接團客，但我們沒有團被困，自由行是未來的課題，也是15日預定要檢討的。自由行有多少人、去哪裡都不知道。他們有旅行團，導遊在現場指揮大家排隊很正常，與領事館派車無關。」

「我這次也去了泉佐野，比對照片跟網路，蘇處長一直耿耿於懷。如果假新聞、假消息，大家沒有分辨能力，我認為台灣自由體制會崩潰，這才是令人擔心的，蘇處長他一生從事的就是對日工作，這些工作做好才對得起他，他所遺憾的，哪些不該他負責，哪些被冤枉的，替他找出來，替他洗刷才是還他公道。」

謝長廷還一一指出外界的疑點，例如，谷歌Google網站對代表處的惡評，不可能是代表處關掉的，而是谷歌發現大多是從大陸湧進的罵言，發現異樣後關掉的。代表處檢舉信箱投遞口在上面，下面上鎖是當然的，不然就會被抽走。如果服務態度真的不好則要負責任，追究責任、獎懲。

有關風災當天有人半夜12點半打大阪辦事處緊急救難電話，要求辦事處替他在神戶訂房，謝長廷表示，「目前還在查，蘇處長也一直說有問題，我們很謹慎，必須查到底是不是惡意的。但這次事情也應該看到肯定，深夜12點半打電話還能打通，為什麼沒有人肯定？緊急電話是用在車禍、重病、被逮捕等這類急救事件，不是用來找住房的。」

謝長廷表示，這個人到底在中國還是在台灣當然要查，大阪辦事處沒有保留當時通聯紀錄，因為後來電話太多了被洗掉了，只能憑拿電話的人的印象，這點也讓蘇處長很懊惱。謝長廷強調，「罵的爽就好，但是罵的人可能不知道被罵的怎麼面對他的家人、小孩他的小孩在學校怎麼見人，刻薄罵人尤勝刀割。」

謝長廷也提及選舉快到了，大家一直胡攪，但應該把假新聞釐清。他指出最近網上出現他戴安全帽參觀火力發電廠的相片變造假新聞，以及將代表處畫面改成靈堂都很惡劣，「應該想想，這些行為是對的嗎？一個外交官的死，當然是要有一些代價。」

有關這次事件的檢討，謝長廷表示，「蘇處長已經用生命承擔一切，沒有歸咎誰的問題，不過6個處橫向聯繫上我有總監、督導責任。」他也指出，每個處都有各自的管轄區，東京管15縣，大阪負責20個縣。東京還管3個分處，北海道、橫濱、沖繩，共19個縣。大阪加上福岡分處則總共管28個縣。」

他強調，這次的教訓是駐處之間缺乏橫向聯繫，彼此不了解公文內容。大阪的檢討報告直接送外交部，代表處有時會收到副本，這是行之有年的體制，這樣做到底對不對，未來還有待研究。

(中時 )