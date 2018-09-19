避風頭？被爆月花16K買大麻 台獨明星羅宜急鎖臉書

2018年09月19日 12:46 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

慈湖陵寢潑漆羅宜也有參與 (圖／摘自Free Taiwan Party臉書影片)

事件爆發後，羅宜將所有公開文章全部隱藏，只留下2012年的點讚文 (圖／翻攝自羅宜臉書)

因日前跑去堵柯文哲而爆紅的獨派網紅羅宜卻被爆出月花16K買大麻，甚至還購買有「毒郵票」之稱的LSD強力迷幻藥，事件爆發後，羅宜也緊急將臉書PO文、影片全部隱藏，僅剩2012年前的點讚文章可以看到。

羅宜日前面對網友質疑時，信心滿滿，還回嗆網友「沒緩起訴也沒勒戒，只有被傳喚當證人，驗尿過後也還他清白，沒被起訴」，但如今消息爆開，卻急忙將臉書文章全部隱藏，神隱不做回應。

羅宜因上月底到柯文哲搭車的公車站堵人，逼迫柯文哲簽下東奧證明連署書，直播影片獲得20萬點擊，還被王世堅拿來當作批評柯文哲隨扈問題的佐證，加上之前鋸輔大蔣中正銅像、慈湖陵寢潑漆等事件，被激進獨派青年視為英雄，不料卻爆出買毒風暴。

根據《鏡周刊》報導，2016年8月，羅宜向在社運中認識的學長簡銘宏，購買1公克大麻，10月初更是買了有「毒郵票」之稱的最強迷幻藥LSD；同月底羅再度向簡購買毒品，這次一買就是10公克，要價高達9000元，11月初加碼購買7公克，花了7000元，不到一個月花了16000元購買大麻，開銷之大讓人詫異。

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(中時電子報)