「猜猜我是誰」老梗騙60人 北市刑大破總收款集團

2018年09月19日 13:15 中時 謝明俊

警方查獲詐騙總收款集團，扣獲多張手機SIM卡。〔警方提供〕

臺北市刑大偵四隊繼日前查獲假冒線上博奕公司收購金融帳戶集團後，繼續溯源上追幕後收款車手集團，經過多日布線蒐證，日前兵分多路在中、北部地區查察，破獲一個完整的總收款、收簿手及車手集團，逮捕傅姓主嫌等１２人，清查出６０名被害人，受騙金額逾３百萬元，正持續上追幕後詐騙集團中。

臺北市刑大偵四隊月前查獲一個假冒線上博弈公司收購金融帳戶集團，繼續追查幕後臺領款車手集團，於日前兵分多路，至新北市、宜蘭縣及桃園市、臺中市、苗栗縣等地埋伏多日，分別查獲傅姓集團首腦及旗下總收款、幹部、掌機、車手頭、車手、取簿手、二類電信業者及其他成員等共12名詐欺集團犯嫌。

警方表示，這個詐欺集團以「分期付款設定錯誤」、「猜猜我是誰」、「假冒檢警」等詐欺手法騙取被害人金錢，歹徒話術高超，連銀行行員也受騙，目前已清查出被害人數高達60名，遭詐騙金額逾新臺幣300萬元。

警方指出，這個集團上下從屬關係結構嚴密，不僅成員長時間持續參與且分工明確，為獲取不法暴利，更吸收無知未成年車手，警方歷經數月蒐證後收網，將１２名嫌犯依組織犯罪防制條例及加重詐欺等罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

市刑大呼籲「分期付款設定錯誤」、「猜猜我是誰」…都是詐欺集團行騙的老梗，尤其千騙、萬騙，總不離ATM，如果聽聞指示要求使用ATM，多屬詐騙案件。民眾如有接獲不詳或可疑電話，務必利用「165」反詐騙諮詢專線，或就近向警察機關求證。謹記「冷靜、查證、報警」防騙三步驟。警方也將持續布線查緝電信網路詐欺，打擊不法集團氣燄。

(中時 )