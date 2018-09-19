改名惹議！不只居禮夫人 教部要檢視另30多個夫人

2018年09月19日 13:04 中時 林志成

教科書中「居禮夫人」稱呼引社會爭論，搞到教育部長葉俊榮滿頭包。教育部國家教育研究院今天表示，現在雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網中以「夫人」來稱呼的有30多個，最近將請「外國學者人名譯名審譯會」開會，全面檢視外國學者姓名翻譯，預計2個月內完成，作為12年國教教科書的審定依據。

教育部課審大會於9月16日自然科學領域領綱決議，在學習內容中特別納入「科學史上重要發現的過程，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」。這個條文包含性別平權精神是，以後教科書寫到女性科學家，要用全名，而不是附屬於丈夫之下。

在課審大會中，有委員提到未來教科書中，要使用當事人原來或想要用的名字，那「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡」（原名）或「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」（結婚後冠夫姓的名字），當時獲得不少委員認同，但未做成決議。

教科書中「居禮夫人」該怎麼稱呼，引發激烈討論，國家教育研究院在17日發布新聞稿說「居禮夫人一直都是居禮夫人」，未來教科書審定仍會依此原則辦理。這被外界解讀為教育部不想將「居禮夫人」改回原名，不但傳出府院震怒，連居禮夫人的祖國波蘭台北辦事處也發表聲明，希望台灣教科書可以用居禮夫人的全名。

國家教育研究院語文教育及編譯中心主任林慶隆說，100年3月就成立「外國學者人名譯名審譯會」，以決定教科書中外國學者姓名的翻譯。目前正聯絡委員們開會，全面檢視外國學者姓名翻譯。

林慶隆說，雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網中以「夫人」來稱呼的有30多個，包括居禮夫人、蝴蝶夫人、昂戈夫人等，「外國學者人名譯名審譯會」將進行全面檢視，「夫人」稱呼有些可能會改、有些可能不改，一切要看學術討論結果而定。

林慶隆說，「外國學者人名譯名審譯會」應該會在2個月內討論出結果，國教院會盡速公告，以利後續12年國教新教科書審議時有所依據。

(中時 )