長春顧齒 新北長輩看牙免掛號費

新北市府宣布推出長春顧齒月，即日起至10月31日到合約牙科門診，免收掛號費並可獲贈牙間刷1份。（葉德正攝）

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重陽節將至，新北市府推出長春顧齒月，即日起至10月31日到合約牙科門診，免收掛號費並可獲贈牙間刷1份，鼓勵長輩看牙，達到80歲保有20顆以上真牙目標，日前民進黨市長參選人蘇貞昌才提出提高假牙補助政見，市府本次推出這項顧真齒活動，引人聯想。

朱立倫表示，家有一老，如有一寶，世界衛生組織也提出8020計劃，希望80歲長者至少保有20顆正常的牙齒，或通過最低限度的修復，儘可能維護口腔功能，新北市2016年推動銀髮族8020計畫，設計「8020口腔保健影音動畫」及「8020銀髮族口腔保健手冊」另針對醫療資源不足的偏鄉地區，推出「偏鄉行動顧齒」專案。

朱立倫說，今年配合免費長者健檢增加固齒塗氟項目，除提供長者更完整的健檢服務，也希望每位長者都能良好地咀嚼營養豐富的食物被吸收，愛惜與自己一起成長的牙齒，才是真正為長者好的觀念。

朱立倫指出，新北市今年「長者健康檢查服務」發現，65歲以上市民牙周不健康者有59.9％，遠低於衛福部全國調查的86.4%，平均自然牙顆數本市有21.14顆也優於全國的18.61顆，若能再養成定期看牙，落實刷牙、牙線及牙間刷的使用，定能人人擁有一口好牙。

新北市牙醫師公會執行長黃純偉也說，假牙是牙醫師最後的手段，如果能夠保有真牙，對長輩才是最好的選擇，且裝設假牙對好不容易保存下來的真牙，也可能造成無法回復的傷害。

衛生局長林奇宏表示，目前已超過269家牙醫診所熱心響應，相關資訊請上新北市政府衛生局網站http://www.health.ntpc.gov.tw查詢合約醫療院所名單；金山、三芝、深坑、八里、萬里、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來、石門、瑞芳、三峽及淡水區等地區有衛生局2台口腔醫療巡迴車在15個巡迴點加強服務。

(中時 )

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