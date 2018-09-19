高雄》最新民調出爐 韓國瑜要更努力了！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／本報資料照，宋以安攝）

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中時電子報
/綜合報導、中時

年底九合一大選戰情激烈，高雄更被網友看好有翻盤可能，據最新民調顯示，國民黨候選人韓國瑜支持度為31.2%，民進黨候選人陳其邁有33.8%支持度，差距仍有2.6%，與先前媒體民調(韓國瑜支持度35%，陳其邁支持度39%，雙方差距4%)相較，韓國瑜落後陳其邁的差距縮小了1.4%，雖然差距縮小，但在爭取選民認同上仍需更努力。

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據《蘋果日報》委託世新大學民意調查研究中心調查最新民意顯示，韓國瑜支持度為31.2%，陳其邁則有33.8%，韓國瑜仍落後陳其邁2.6%。

9月17日，《TVBS民調中心》公布8月31日至9月14日對六都市長支持度所做的調查，在高雄市民調部分，韓國瑜支持度35%，陳其邁支持度為39%。雙方差距4%，這兩次民調結果，韓落後陳的差距一次比一次縮小，但仍不能掉以輕心。

本次《蘋果》民調係委託世新大學知識經濟發展研究院、世新大學民意調查研究中心進行，調查期間為2018年9月16日，並採電話訪問（CATI系統），調查戶籍在高雄市年滿20歲以上民眾，以分層隨機抽樣共獲1073份成功樣本，抽樣誤差在95%，信心水準下不超過±3.00%。

而針對《蘋果日報》公布最新民調，陳其邁19日上午在澄清湖球場發表棒球政策後接受媒體訪問表示，由於民調機構的不同，會有不同數字起伏，競選團隊都會作為選舉過程中的參考，以調整後續選戰策略及步調，不過他強調，最重要的是提出好政策，一步一腳印持續爭取選民認同。

(中時電子報)

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