中秋烤肉 營養師：腎臟病友千萬別用薄鹽醬油

曹雅姿營養師教大家自製「柚子低鹽烤肉沾醬」。（長庚醫院提供）

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中秋節快到了，民眾不能免俗吃月餅、柚子、烤肉過節，腎臟科醫師提醒腎友，柚子含高鉀，淺嚐即可，不宜吃太多，而烤肉醬因鹽分含量高，很多人會改用薄鹽醬油，以為這樣就較健康，但營養師提醒，腎臟功能不好的民眾，千萬不要使用薄鹽醬油，因為薄鹽醬油多半是用鉀來取代鈉，洗腎病患若鉀攝取過多，容易引起心律不整，最好是用低鹽沾醬取代烤肉醬。

新光醫院腎臟科主治醫師呂至剛表示，過中秋，吃點應景月餅、柚子在所難免，但柚子除腎臟病友注意不宜多吃之外，其所含特殊成分容易干擾藥物代謝，使得藥物劑量在血液中殘留的濃度偏高，副作用也會較為明顯，建議有在固定服藥的民眾，藥物與柚子最好相隔2小時再吃，避免交互作用。

呂至剛強調，不止是腎臟病友，月餅、蛋黃酥等都是高油、高熱量、高膽固醇的食品，站在健康飲食的角度，都不宜吃太多，更何況有「三高」的病患，更要留意少吃，不要一次吃一整顆月餅，切開吃8分之1就好。

長庚營養治療科曹雅姿營養師表示，中秋節不少人應景烤肉，許多洗腎病患在中秋節前也會去營養諮詢門診詢問「我可以吃烤肉嗎？」其實只要在食材上注意鉀離子及磷的限制，例如烤肉時就不要再刷上烤肉醬，要烤的蔬菜最好事先川燙過以去除一些鉀離子，肉品只需要用一點點醬油及蒜頭醃製即可，但千萬不要使用薄鹽醬油，此外，肉品及海鮮類一定要烤熟，避免引起腸胃炎。

曹雅姿並利用中秋節當季盛產的柚子，教大家自製低鹽烤肉沾醬，其鈉含量小於1毫克，讓腎臟功能不好的民眾也能吃烤肉無負擔。「柚子低鹽烤肉沾醬」的作法是，先將柚子一瓣擠出果汁及果肉，加上1湯匙米酒、2湯匙味醂、半湯匙檸檬汁和少許檸檬皮屑，攪拌均勻即可，既美味又健康。

(中時 )

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