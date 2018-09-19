阿嬤拿藥酒配藥 藥師：肝臟負荷過重

2018年09月19日 13:01 中時 林周義

一名75歲的阿嬤，長期自行釀酒，甚至把藥酒拿來配血壓藥吃，導致肝臟負荷過重，經藥師勸阻才停止該行為。藥師提醒，有些長輩因生活習慣驅使，可能會把咖啡、茶、酒、或中秋常吃的葡萄柚等，拿來配藥，反而造成交互作用，晚輩需多加留意。

聯合醫院藥師蘇柏名表示，該阿嬤行動不便且獨居，進行居家服務時，看見擺放在客廳的兩大罐藥酒，阿嬤自豪地說那是她自己釀的，也會拿來配藥吃。

自年輕開始，阿嬤就認為藥酒是藥，因而長期服用，蘇柏名幾經努力才成功勸說。他提醒，若將藥物配酒吃，將抑制肝臟酵素代謝，令藥物停留在體內過久，增加肝臟的負擔。因此，在服藥的民眾，也應避免飲酒。

另外，適逢中秋佳節，葡萄柚成為家家戶戶不可或缺的水果。蘇柏名提醒，心血管藥品不適合與柚子一起吃。最安全的方式就是不吃，若堅持吃柚子，應在用藥後的3、4個小時後再吃。而含有咖啡因的飲料如茶、咖啡，將減低用藥成效，因此不宜配著飲用。

除了配藥方式不當，長輩因身體機能退化，出現視力、聽力、記憶力的下降，也會引起用藥危險。蘇柏名表示，長輩可能忘記服藥、重複服藥，或因看不見服藥說明而未遵守指示吃藥。他舉例，安眠藥、鎮定劑和肌肉鬆弛劑，若未遵守指示服用，可能會令長輩跌倒。

食藥署代理科長楊博文也透露，曾有民眾的爸媽因健忘而服用過多藥物，藥效受影響。因此建議晚輩善用小工具，如藥盒、用藥紀錄等，為長輩把關。另外，購買時應選擇具有主管機關核准字號、醫療機構或合法藥局提供的藥品，勿透過廣播購買，避免未知的副作用。

蘇柏名表示，以台北市來說，目前藥師界已與各里長、社福單位合作。若長輩行動不便或獨居，可向醫院申請居家用藥服務，讓藥師進入家中協助長者的居家照護，並提供用藥諮詢，以免因生活習慣引發用藥風險。

(中時 )