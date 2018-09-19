花蓮開首張登山搜救費用！爬黑山隊伍得付92萬元

2018年09月19日 13:17 中時 許家寧

花蓮縣府創全國首例，要求6名違規登山山友，每人平均支付15萬元直升機搜救費用。（許家寧翻攝）

花蓮縣府要求違規登山山友支付直升機92萬元搜救費用。（許家寧翻攝）

亂爬黑山自己買單！花蓮近年山難案件逐年攀升，讓搜救人員疲於奔命，縣府依「登山自治條例」對今年2月擅闖八通關古道管制山域，造成一人墜谷身亡的登山隊伍，17日開出全國首張出動搜救直昇機費用92萬元，落實使用者付費原則。

花蓮境內高山林立，百岳雲集，以往發生民眾未依規定「爬黑山」，遭遇摔傷、扭傷或山難事件，往往一通電話就請求警消救援，光出動空勤直升機一趟光燃料就需要數十萬元，不但引發民眾質疑爽搭直升機下山，搜救費用也落得「全民買單」。

花蓮縣消防局表示，今年2月底有一團6人登山隊自南投東埔入山，但因自行變更路線，其中一名蔡姓男子在沙沙拉比山及馬沙布山中間的一處崩壁墜谷，同團隊員找到人時已無生命跡象，向花蓮縣消防局報案申請空中勤務總隊派遣直升機將吊掛遺體下山。

消防局第一次因山區雲霧吊掛失敗，翌日趁天晴才成功將遺體載下山，但事後發現，登山團因闖入未開放的山域步道導致遇難，上周提報花蓮縣府先對每人開出6000元罰單，另發函請空中勤務總隊估算，包含航空器相關油料及耗材等搜救費用請求支付92萬2578元。

消防局長林文瑞表示，每年山難搜救任務頻傳，除浪費大量人物力，也讓人力吃緊的警義消疲於奔命，增加搜救人員風險，尤其出動直升機費用更是驚人，花蓮縣決定對開出全國首張直升機費用罰單，呼籲民眾勿擅闖未經開放路段，以免發生危險浪費社會資源。

(中時 )