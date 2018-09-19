侯友宜重申反建深澳電廠 發表影片「同一片天空」

2018年09月19日 13:48 中時 王揚傑

侯友宜與家長、小朋友戴上口罩，象徵反建深澳燃煤電廠。（王揚傑攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（19）日上午發表「同一片天空」影片，提醒深澳燃煤電廠帶來的空汙危害，需要大家一起來關心重大公共民生議題，臉書也同步進行直播。

侯友宜強調，這支影片不是形象廣告也不是選舉廣告，特別開放影片的著作權，讓所有反深澳的個人與團體下載分享。侯友宜引用多家民調數據，顯示高達6成民眾反對興建，他說，希望老縣長也能夠走對的方向。

侯友宜表示，他是在沉重的心情之下舉行這場記者會，以深澳電廠周邊的自然景觀為例，象鼻岩在紐西蘭、愛爾蘭等地都可以見到，這是世界各國列為地質公園以及世界遺產的地質景觀，各國都需要好好保存，他質疑，一旦深澳燃煤電廠完工，象鼻岩如何變成保護區？

侯友宜說，深澳除了對當地民眾的影響為，也會讓九份的觀光產業變成「觀光慘業」。從阿妹茶樓往外看出去最美麗的海景正是深澳灣，一旦豎立煙囪，景觀完全破壞，而且過去當地漁民從外海返家，只要看到灰濛濛的天空，就知道深澳到了，「當年電廠營運時，穿白襯衫出門回來都會變成黑色的，」，一直到廢除深澳燃煤電廠，天空才恢復藍色。而且排放出來的鎳、鉛、汞等重金屬，也會大幅影響海洋漁業。

直播中網友提問，「深澳只污染新北嗎？」、「不蓋深澳哪來的電？」、「既然反空汙，中秋節你會烤肉嗎？」侯友宜回答，除了民意調查，環團與專家學者的研究數據也顯示，深澳燃煤電廠一旦完工，2025年到2045年預計會有576人死亡，而且會有大量的PM2.5壟罩在北部，就連全台灣都會受到影響，當英國在2025年宣布停建燃煤電廠，執政黨居然要在2025年啟用燃煤電廠，用這樣的方式對待下一代，「代誌甘是這樣做的？」。

現場邀請10多位家長帶著小朋友，和侯友宜一起戴上黑口罩，齊呼口號「有深澳、戴口罩，反深澳、脫口罩！」、「放心呼吸，拒當口罩人！」。

媒體詢問，對於執政黨狂打假新聞，甚至把中國假新聞與國民黨扯上關係，會否擔心被牽扯進來？侯友宜說，他都是用正向的力量去選舉，用正向的力量去走自己的路，做應該做的事。侯強調，他追求的就是國家、正義跟榮譽，這是他不變的價值，外面什麼樣假新聞，什麼樣抹黑奧步，他還是走自己的路，勇敢坦蕩蕩的去面對。

(中時 )