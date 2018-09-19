MLB》大谷連3戰得分、寇沃特轟滿貫 天使逆轉擊敗運動家

天使隊大谷翔平19日有安打表現，且連3戰有得分紀錄。（路透）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
天使隊寇沃特（Kaleb Cowart）19日於6局上擊出本季首轟，且就是逆轉比數的滿貫炮。（美聯社）

天使隊19日對上運動家隊，此役2打數有1安打的大谷翔平在關鍵第7局為球隊跑回分數，連3戰有得分紀錄，加上寇沃特（Kaleb Cowart）關鍵的逆轉滿貫炮，天使7局上攻下6分大局，終場就以9比7逆轉獲勝。

大谷翔平2局上雖獲得四壞保送，但隨後隊友均無法出現有效攻擊，天使隊無緣得分。4局上卓奧特(Mike Trout)擊出陽春炮（本季第35轟），助隊先馳得點，隨後大谷翔平高飛球出局，天使隊以1比0領先。

4局下天使換投貝卓西恩(Cam Bedrosian)，在無人出局的情況下就讓運動家隊以1支安打與2次四壞保送攻佔滿壘，貝卓西恩隨後雖連續三振2位打者，但接下來遭擊出2支單打，讓運動家隊以4比1超前比數。

6局上天使隊攻勢再起，連同大谷翔平的安打在內，天使隊以2支安打與1個保送於1出局後攻佔滿壘，隨後西蒙斯(Andrelton Simmons)擊出帶2分打點的安打、寇沃特扛出滿貫炮（本季首轟），助隊以7比4要回領先。

8局上大谷翔平在無人出局時獲得四壞保送，總計此役2點數擊出1安打，另外獲得3次保送，跑回1分，打擊率來到2成91，天使隊這個半局再進帳2分，下半局運動家隊雖追回3分，但仍無力逆轉落後劣勢，終場以7比9落敗。

(中時電子報)

中華田協成立東京辦事處 提前備…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。