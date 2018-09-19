MLB》大谷連3戰得分、寇沃特轟滿貫 天使逆轉擊敗運動家

2018年09月19日 13:53 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

天使隊寇沃特（Kaleb Cowart）19日於6局上擊出本季首轟，且就是逆轉比數的滿貫炮。（美聯社）

天使隊19日對上運動家隊，此役2打數有1安打的大谷翔平在關鍵第7局為球隊跑回分數，連3戰有得分紀錄，加上寇沃特（Kaleb Cowart）關鍵的逆轉滿貫炮，天使7局上攻下6分大局，終場就以9比7逆轉獲勝。

大谷翔平2局上雖獲得四壞保送，但隨後隊友均無法出現有效攻擊，天使隊無緣得分。4局上卓奧特(Mike Trout)擊出陽春炮（本季第35轟），助隊先馳得點，隨後大谷翔平高飛球出局，天使隊以1比0領先。

4局下天使換投貝卓西恩(Cam Bedrosian)，在無人出局的情況下就讓運動家隊以1支安打與2次四壞保送攻佔滿壘，貝卓西恩隨後雖連續三振2位打者，但接下來遭擊出2支單打，讓運動家隊以4比1超前比數。

6局上天使隊攻勢再起，連同大谷翔平的安打在內，天使隊以2支安打與1個保送於1出局後攻佔滿壘，隨後西蒙斯(Andrelton Simmons)擊出帶2分打點的安打、寇沃特扛出滿貫炮（本季首轟），助隊以7比4要回領先。

8局上大谷翔平在無人出局時獲得四壞保送，總計此役2點數擊出1安打，另外獲得3次保送，跑回1分，打擊率來到2成91，天使隊這個半局再進帳2分，下半局運動家隊雖追回3分，但仍無力逆轉落後劣勢，終場以7比9落敗。

(中時電子報)