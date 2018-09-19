姚文智登門拜會 扁允諾將任選舉及市政最高顧問

民進黨台北市長候選人姚文智上午拜會前總統陳水扁，扁允諾將任選舉及市政最高顧問。（姚文智辦公室提供）

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民進黨台北市長候選人姚文智今上午前往高雄拜會前總統陳水扁，會晤後姚還扶著扁步出門口，兩人互動熱絡。姚文智在高雄接受媒體採時表示，此行的目的是尋求陳水扁支持，並且聽取他對選舉以及未來市政的意見，並感謝陳水扁允諾擔任其選舉及市政的最高顧問。

姚上午在凱達格蘭學校校長金恆煒的陪同下，前往高雄登門拜會陳水扁。媒體詢問兩人會晤過程？姚文智表示，過去陳水扁在北監、北榮的期間，前往探望時就曾被提過幾次；扁當時一直認為，民進黨在台北市已經20幾年沒有執政，如他與年輕一輩就應該要扛起這個責任，讓民進黨的價值信念轉換成市政的成績。

姚文智說，會晤中陳水扁提起這段往事，當年的鼓勵促成他的參選，因此扁認為這次的選舉也有輔選的責任。他轉述，陳前總統希望能傳承選戰經驗，以及協助推動未來的台北市政。

金恆煒指出，陳前總統在家會客時，從未送客到門口，今天則是第一次這麼做，陳前總統是用行動全力力挺民進黨的台北市長候選人。

金也指出，尋求連任的台北市長柯文哲明天也會來到高雄，但陳水扁卻不會與其會面，而是在今天先與姚文智深談，這是非常重要的意涵。

金恆煒表示，陳水扁一直看好姚文智擔任未來的台北市長，早在2014年時就不斷鼓勵姚文智爭取市長候選人，這次姚參選也是在陳的長期鼓勵下，代表民進黨爭取市長之位。

(中時 )

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