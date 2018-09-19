管制空汙 環保署公布鍋爐排放標準

2018年09月19日 13:50 中時 廖德修

環保署今（19）日公布《鍋爐空氣汙染物排放標準》，對於粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物，都加嚴排放標準。這主要適用於醫院、旅宿業、餐廳等一般行業，業者有將近兩年的時間可以改善，109年7月1日起必須符合標準，否則開罰。

環保署表示，大型燃燒排放源（企業、工廠的鍋爐）均已訂定特定行業別的排放標準並且加嚴管制，但一般行業的小型鍋爐，其排放量相加大約占總體排放的10％至20％，卻僅適用《固定汙染源空氣汙染物排放標準》，而且硫氧化物、氮氧化物已有一段時間未檢討修正，因此這次重新訂定鍋爐排放標準加以管制。

空保處說，這套排放標準不分鍋爐規模大小、燃料種類（電、煤、油、天燃氣等），粒狀汙染物排放標準加嚴至30mg/Nm3、硫氧化物加嚴至50ppm、氮氧化物加嚴至100ppm。可能必須改為電力或燃氣比較容易過關，因此並給予業者緩衝時間進行改善，所有鍋爐均須於109年7月1日符合標準。

空保處預期，如果屆時所有大小鍋爐均能改善，預估硫氧化物每年將減少8567公噸、氮氧化物年減4247公噸、粒狀汙染物（PM2.5、PM10等）年減2598公噸，將可有效改善空氣品質。環保署也呼籲業者及早進行改善，把握環保署及經濟部工業局有關鍋爐汰換的補助方案（每座50萬元起），儘快符合這套新的排放標準。

(中時 )