《敦克爾克》新星上吊、跳橋樣樣來 10度自殺拒替身

2018年09月19日 13:56 中時 潘鈺楨

片中許多自殺場面，艾紐林巴納德都不用替身親自上陣。（采昌提供）

幽默喜劇《一週斃命：不死退費》，由演出《敦克爾克大行動》廣受矚目的新生代艾紐林巴納德（Aneurin Barnard），以及兩度入圍奧斯卡最佳男配角的實力派演員湯姆威金森（Tom Wilkinson）領銜主演。艾紐林這回詮釋「自殺之路走十遍」的厭世作家，但試過上吊、仰藥、電擊、被車撞、跳橋等各種方法，卻怎樣都死不了。

艾紐林演出《敦克爾克大行動》後迅速累積名氣，曾獲得英國劇場界最大獎「勞倫斯奧利弗獎」的最佳演員肯定，是位遊走於劇場、電影與電視的實力派演員。艾紐林在《敦》片殺青之後，隨即投入新作《一週斃命：不死退費》拍攝工作，片中許多自殺場面如上吊、被車撞、跳橋等危險動作，他都堅持不用替身，導演湯姆艾德蒙斯（Tom Edmunds）對他讚不絕口：「我們其實有請特技演員，但因為艾紐林堅持要親自上陣，所以特技演員只負責試拍，等確認沒問題之後，正式演出都由艾紐林親自上陣。」

導演並坦言，在眾多危險的自殺場面當中，最危險的就是全片開頭的跳橋場面，他笑說：「因為是最危險，所以我故意放在最後一天拍，免得演員出事，那誰來拍完電影？」這場壯觀的跳橋自殺戲是在英國倫敦的「切爾西橋」拍攝，因為要在此申請拍攝太過困難，讓劇組一度打退堂鼓，豈知英國政府奇蹟式地發下許可令，讓導演大呼幸運。男主角艾紐林感性說道：「身為演員，我非常高興能接下這樣一個複雜的角色。這個故事非常黑暗，卻同時充滿慧詰和爆笑，一定不會讓觀眾失望！」

電影描述27歲青年作家威廉（艾紐林巴納德飾演）活得不耐煩，一心一意想要自我了斷，但舉凡上吊、仰藥、電擊，自殺多次都死不成，讓厭世的他開始懷疑自己難道有「不死之身」。萬念俱灰之下，他用僅剩的財產，雇用一位65歲、老到手還會發抖的「職業殺手」（湯姆威爾金森飾演）來賞他一個痛快。兩人於是立下契約，如果一周內殺不死他，就必須全額退費。不料此時，威廉竟然交到女朋友，讓他打算跟老殺手毀約，雙方展開一段驚險又兩光的保命攻防戰。電影10月12日在台上映。

●自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命●

(中時 )