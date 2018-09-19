台中人均綠地面積全國第2 市府持續規畫共融式公園

2018年09月19日 13:50 中時 陳世宗

台中市政府推動「花園城市」規劃逾百座共融式公園！市議員張玉嬿、謝志忠指出，市府8年種百萬棵樹、公墓公園化、一區新建一公園等，6都還輸給高雄市府應加快腳步！建設局長黃玉霖說，未來4年內，預計再汰換370座公園內的塑膠遊具為感官遊具，讓小朋友玩得更健康。

張玉嬿指出，市長林佳龍定下每區至少新闢1座公園目標，還強調「現在不做公園，以後要花更多錢」，市府8年種百萬棵樹、公墓公園化等加強都市森林推展，打造花園新城市的目標明確，但社區老舊公園也應改造成現代化公園；並將塑膠罐頭遊具改做感官體驗遊樂設施。

謝志忠說，城市每位居民徒步抵達綠地所需時間，不應超過15分鐘；建設局也要在「每位居民徒步抵達綠地所需時間」多下功夫，讓更多都市叢林的民眾步行就能呼吸好空氣，各區能盡快落實「公墓公園化」，提升人均綠地，打造宜居首都。

黃玉霖指出，台中人均綠地面積原本是六都之末，林佳龍上任後共新闢40座公園，現在是六都第2，也是全國第2；未來加上太平兒1公園、神岡、外埔也都有新闢公園，加上公墓公園化有20案及中央公園綠地，總共再增加200公頃綠地，有機會成為全國第1。

另外，「兒1公園」10月底就會啟用，依據居民需求設計枇杷造型溜滑梯。太平垃圾山化身台中花博級公園部分，目前進行規畫設計「公5環保公園」，後續將爭取經費動工，打造繼太平森林公園、大里運動公園、霧峰森林公園後，成為屯區第4座亮點公園。

(中時 )